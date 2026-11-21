Mozes Rajt ispred Vašingtona, Kartera i Tajrika
Vreme čitanja: 2min | sub. 21.11.26. | 12:45
Centar milanske Olimpije MVP 13. kola
Mozes Rajt najkorisniji je igrač 13. kola Evrolige, pošto je pružio izuzetnu partiju u pobedi Olimpije iz Milana nad Fenerbahčeom (78:70). Amerikanac je potpuno dominirao pod košem, upisao dabl-dabl učinak i sa indeksom korisnosti 36 zasluženo stigao do novog individualnog priznanja.
Centar italijanskog tima utakmicu je završio sa 22 poena, uz odličnih 7/10 u šutu za dva poena i 8/9 sa linije slobodnih bacanja. Tome je dodao 11 skokova, dve asistencije i jednu ukradenu loptu, dok je nad njim napravljeno čak sedam prekršaja. Bila je to partija kojom je ostavio iza sebe konkurenciju i prvi put ove sezone jedan igrač Olimpije je MVP kola.
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Za Rajta je ovo treća nagrada za igrača kola u karijeri u Evroligi, a prva u dresu italijanskog kluba. Prethodne dve osvojio je prošle sezone kao član Žalgirisa, kada je bio najkorisniji igrač 28. i 38. kola. Sada je nastavio sa odličnim izdanjima i u gradu mode.
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Iza njega se našao Dvejn Vašington iz Bajerna, koji je u ubedljivom trijumfu nad Baskonijom (100:81) zabeležio indeks korisnosti 33. Amerikanac je ubacio 23 poena, uz četiri skoka i dve asistencije, a posebno je bio raspoložen u šutu za tri poena, gde je pogodio četiri od osam pokušaja.
Treće mesto pripalo je Dariju Brizueli iz Barselone, koji je uprkos porazu katalonskog tima od Crvene zvezde (100:103) odigrao veoma dobru utakmicu. Španski bek sakupio je indeks korisnosti 31, uz 22 poena, pet skokova i četiri asistencije.
Među najboljima u 13. rundi našli su se i Tajson Karter iz Crvene zvezde i centar Olimpijakosa Tajrik Džons, obojica sa indeksom korisnosti 30. Karter je protiv Barselone ubacio 31 poen i postavio klupski rekord Evrolige sa sedam pogođenih trojki iz deset pokušaja, uz pet asistencija. Džons je, sa druge strane, briljirao u pobedi Olimpijakosa nad Real Madridom (92:76). Postigao je 22 poena, imao osam skokova i tri ukradene lopte, a posebno se priča o njegovoj trojki sa gotovo pola terena uz zvuk sirene.