Za Rajta je ovo treća nagrada za igrača kola u karijeri u Evroligi, a prva u dresu italijanskog kluba. Prethodne dve osvojio je prošle sezone kao član Žalgirisa, kada je bio najkorisniji igrač 28. i 38. kola. Sada je nastavio sa odličnim izdanjima i u gradu mode.

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Iza njega se našao Dvejn Vašington iz Bajerna, koji je u ubedljivom trijumfu nad Baskonijom (100:81) zabeležio indeks korisnosti 33. Amerikanac je ubacio 23 poena, uz četiri skoka i dve asistencije, a posebno je bio raspoložen u šutu za tri poena, gde je pogodio četiri od osam pokušaja.

Treće mesto pripalo je Dariju Brizueli iz Barselone, koji je uprkos porazu katalonskog tima od Crvene zvezde (100:103) odigrao veoma dobru utakmicu. Španski bek sakupio je indeks korisnosti 31, uz 22 poena, pet skokova i četiri asistencije.

Među najboljima u 13. rundi našli su se i Tajson Karter iz Crvene zvezde i centar Olimpijakosa Tajrik Džons, obojica sa indeksom korisnosti 30. Karter je protiv Barselone ubacio 31 poen i postavio klupski rekord Evrolige sa sedam pogođenih trojki iz deset pokušaja, uz pet asistencija. Džons je, sa druge strane, briljirao u pobedi Olimpijakosa nad Real Madridom (92:76). Postigao je 22 poena, imao osam skokova i tri ukradene lopte, a posebno se priča o njegovoj trojki sa gotovo pola terena uz zvuk sirene.