Davide nije uspeo da ostavi trag kao fudbaler. Bio je deo omladinske akademije Milana između 14. i 18. godine. Nije uspeo da se probije u prvi tim, na kraju je igrao u petom rangu italijanskog fudbala. Sa samo 20 godina je završio igračku karijeru, ali fudbal mu je bio u krvi, pa je krenuo očevim stopama.

“Bio sam daleko od nivoa Milana. Već sam razmišljao o svojoj budućnosti. Video sam saigrače koji su imali 34 godine i nisu imali ništa više u sebi. Zato sam odlučio da idem na univerzitet sa idejom da postanem trener. Imao sam primer Žozea Murinja, koji je studirao fizičku pripremu, pa sam uradio isto“, rekao je svojevremeno Ančeloti za L'Ekip i dodao:

“Bio sam uveren da je veoma važno imati široku bazu znanja, biti u stanju da komuniciram sa svima, od lekara do kondicionog trenera”.

21.00: (4,90) Lil (4,40) Bajern (1,60) MOZZART RELAX

Kao 23-godišnjak je Davide bio kondicioni trener u omladinskoj akademiji Pari Sen Žermena. Prešao je u prvi tim kada je Don Karleto vodio Real između 2013. i 2015. godine, a onda je krenuo s ocem u Minhen. U leto 2016. godine, posle kraja ere Pepa Gvardiole u Minhenu, odmah je dobio veliko unapređenje – bio je u stručnom štabu prvog tima Bajerna.

Iako nije znao nemački dobro (priznaje da ga ne razume), bio je spona između glavnog trenera i prvih zvezda tadašnjeg Bajerna: Tomasa Milera, Manuela Nojera i Matsa Humelsa.

Brzo je napredovao Davide u hijerarhiji. Mnogi bi rekli da je bilo nepotizma. Posle odlaska Ančelotijeve desne ruke Karla Klementa u Svonsi, Davide je postao i prvi pomoćnik trenera Bajerna.

„Nije se to desilo preko noći, trenirao sam za to, ali je bilo pomalo neočekivano“, priznao je trener Lila i dodao:

“Imao sam veoma veliku odgovornost, bio sam veoma mlad, ali to vam pomaže da rastete. Samopouzdanje koje sam imao sreće da imam mi je pomoglo. Bili smo u Dohi, na trening kampu. Nisam bio spreman, ali mi je otac rekao da jesam. Usudio se da mi da tu odgovornost kada sam imao samo 26 godina. Bilo je igrača mnogo starijih od mene: Riberi, Roben, Nojer… Na početku nije lako. Sin si. Moraš da zaslužiš njihovo poverenje. Moraš biti iskren, raditi stvari najbolje što možeš. Pokušao sam da se fokusiram na to, na ono što mogu da kontrolišem“, objasnio je Ančeloti za Frans fudbal.

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U nemačkoj javnosti je bilo kritika na račun Ančelotijevog stručnog štaba.

“Svaki trener ima svoj stručni štab, koji dovodi sa sobom. Trener veruje svom stručnom štabu, bilo da su članovi porodice ili ne“, branio se Davide.

Posle sukoba sa igračima, pre svega iskusnijim, Ančeloti je dobio otkaz, a tako se završila i misija u Minhenu. Kasnije je pratio oca u Napoliju, Evertonu i Realu, da bi prvi samostalni posao imao u brazilskom Botafogu. Posle Los Anđelesa u MLS-u, od leta je naslednik Bruna Ženesija na klupi Lila.

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Imaće sigurno veliki motiv da sruši ranjeni Bajern. Bavarci su u petak uveče protiv Kelna (1:1) ostali bez dve zvezde – Harija Kejna, koji je doživeo tešku povredu zgloba i neće ga biti na terenu tri meseca, a povredio se i Francuz Majkl Olise. Van stroja su i Alfonso Dejvis, Serž Gnabri, Saibari i Endijaje.

Lil je imao lošu uvertiru pred dolazak jednog od favorita za “ušati trofej”. Poražen je na svom terenu od Liona (0:1) u subotu uveče.

Francuski tim je veoma loš u Ligi šampiona, samo bod posle četiri kola, i to posle tri vezana poraza je izvukao remi na teškom iskušenju u Bodeu na ledenoj Aspmiri (0:0). Bavarci ne blistaju ove jeseni kako u Bundesligi, gde su izgubili čelo za vikend od Borusije Dortmund, tako i u elitnom evropskom takmičenju, gde imaju po dve pobede i remija. Pobeda je imperativ za tim Vensana Kompanija u borbi za prvih osam mesta i direktno mesto u Ligi šampiona.

Ovaj meč je u ponudi Mozzart Relaxa. Kvota na dvojku je 1,65, dok je na GG4+ je 3,15.

LIGA ŠAMPIONA – 5. KOLO

Utorak

Galatasaraj – Aston Vila 1:0 (0:0)

/Gul 78/

Bode Glimt – LASK 1:0 (0:0)

/Bogarde 90+2ag/

Arsenal - Borusija Dortmun 1:1 (1:0)

/Đekereš 10 - Bajer 55/

Komo - AEK 1:0 (0:0)

/Milja 57/

Fajenord - Porto 0:1 (0:1)

/Frohold 3/

Mančester Siti - Napoli 2:2 (0:0)

/Buadi 67, Šerki 86 - Hojlund 55, Lang 76/

RB Lajpcig - Lans 3:1 (2:0)

/Raum 6, Nusa 9, 90+4 - Udol 58/

Real Madrid - PSV 5:1 (0:1)

/Valverde 50, Belingem 60, Embape 64, 84, Vinisijus 87 - Perišić 32p/

Slovan Bratislava - Betis 0:2 (0:1)

/Ernandez 43, 57/

Sreda

18.45: (3,00) Slavija Prag (3,90) Viljareal (2,15)

18.45: (19,0) Sabah (10,5) Barselona (1,10) MOZZART RELAX

21.00: (2,60) Šahtjor (3,60) Fenerbahče (2,55)

21.00: (4,90) Lil (4,40) Bajern (1,60) MOZZART RELAX

21.00: (4,20) Klub Briž (4,50) Liverpul (1,67)

21.00: (1,42) Inter (5,60) Štutgart (5,80) MOZZART RELAX

21.00: (1,45) Pari Sen Žermen (5,30) Roma (5,70)

21.00: (1,12) Atletiko Madrid (9,00) Viking (18,0) MOZZART RELAX

21.00: (2,45) Sporting (3,70) Mančester Junajted (2,60)

*** kvote su podložne promenama