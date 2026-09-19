Pacijent je u komi, majstor preživljavanja dolazi da zaustavi krvarenje

Skoro čitava inostrana karijera Agirea vezana je za Španiju i vremenom se etablirao kao dobar trener za ekipe koje se ne nalaze u doroj formi, imaju ograničene resurse i preti im borba za opstanak ili ispadanje. Sve to je trenutno Valensija i sa te strane, čuveni "El Vasco" (Baskijac), je maltene idealan izbor. Široka je lista ekipa koje je uspeo da izvuče iz kanala i stabilizuje.

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Sa Espanjolom i Saragosom je izveo magiju i uspeo da ih ostavi u La Ligi uprkos tome što je imao vrlo malo novca za dovođenje igrača. Majorku je preuzeo 2022. kad su bili u zoni ispadanja i u nizu od sedam poraza. Nekim čudom je uspeo da probudi ekipu i u finišu sezone obezbedi opstanak, a kasnije da limitirani tim stacionira u sredinu tabele. Ipak, najveći posao u karijeri napravio je u Osasuni.

21.00: (2,75) Valensija (3,30) Sosijedad (2,60) MR

Kako to Agire voli da kaže prvo je "zaustavio krvarenje" time što je ulio samopouzdanje igračima i utegao defanzivu. Za četiri godine je od ekipe koja strepi da ne završi u nižem rangu, napravio tim kome su dva boda nedostajala da igra grupnu fazu Lige šampiona. Na kraju sezone 2005/06 završili su četvrti što je najbolji plasman u istoriji kluba iz Pamplone.

Meksikanac je tada izveo magiju, a i sad deluje da će mu biti potreban čarobni štapić. Dolazi u najhaotičniji klub u Španiji, tamo gde je status poslednjeg trenera među navijačima bio takav da spiker nije želeo da mu spomene ime kako ne bi dobio salve zvižduka sa tribina Mestalje. Situacija je takva da niko ne razmišlja o plasmanu u Evropu, bitno je samo preživeti i spasiti šta se spasiti može, a u Španiji ne postoji čovek koji bolje zna da preživljava od Havijera Agirea.

PRIMERA – 7. KOLO

Petak

Espanjol - Elče 1:3 (0:2)

/Ćusta 72ag - Ninjo 26, 29, Valera 78/

Subota

14.00: (2,40) Osasuna 83,35) Rajo Valjekano (2,95) MR

16.15: (1,65) Atletik Bilbao (3,70) Alaves (5,60) MR

18.30: 1,90) Selta (3,50) Rasing Santander (4,10) MR

21.00: (11,0) Sevilja (7,00) Barselona (1,22) MR

Nedelja

14.00: (2,05) Hetafe (3,15) Malaga (4,10) MR

16.15: (3,50) Atletiko Madrid (3,60) Real Madrid (2,05) MR

18.30: (1,53) Viljeral (4,30) Levante (6,00) MR

18.30: (3,50) Deportivo (3,45) La Korunja Betis (2,10) MR

21.00: (2,75) Valensija (3,30) Sosijedad (2,60) MR

***kvote su podložne promnenama