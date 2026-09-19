Ćabi, gde nestade onaj ragbi?

Primili su protiv Brentforda i peti gol iz prekida ove sezone, da bi Levi Kolvil posle meča rekao "da su u pojedinim situacijama bili izgurani i nadjačani u šesnaestercu" . Pa šta bi sa onim ragbi treninzima pred Arsenal?! Kako uopšte i objasniti branjenje prekida u modernom fudbalu, u 2026. godini, kada na 191 centimetar visokom Janiku Šusteru ostaje Valentin Barko , 20 centimetara niži fudbaler? Nije toliko sada skandalozno što je tolika razlika u visini, nego kako je uopšte došlo do tog trenutka da se desi taj duel i da trojica igrača stoje u kaznenom prostoru bez ikakve funkcije i ne brane prazan prostor, gde se Entoni ušunjao.

Ni dve nedelje nisu prošle od utakmice sa Arsenalom, konkretno treninga pred gostovanje aktuelnom šampionu Engleske, kada su fudbaleri Čelsija trenirali kao ragbisti, kako bi se spremili za prekide protiv londonskog rivala. Radili su vežbe snage, gurali se i udarali, uigravali odbranu prekida jer su se plašili najopasnijeg tima Evrope u tom segmentu i svaka čast, nisu tada primili pogodak iz tog dela igre u severnom Londonu. Međutim, ispada kao da su to radili, ispunili šta su naumili i kada su otišli u svlačionicu na Emiratima – jednostavno zaboravili. Kao u video igrici, isparila im je ta veština.

Ništa bolji nisu ni oni ispred odbrane koji treba da budu spona svega. Nema Kaiseda, to je veliki udarac i pakao za vezni red Čelsija, a rešenje je... Džordan Henderson. Nije bio loš, sve do trenutka dok nije odlučio da proba da gurne loptu kroz niski blok Brentforda u stilu velikih majstora lopte, a osam saigrača mu stoji ispred njega. Rezultat toga bila je izgubljena lopta, kontra i primljen gol. Kao šlag na tortu sve katastrofe Čelsija na ovom gostovanju i generalno ove sezone sa odbranom i zadnjim veznim.

Nešto ne štima uopšte, osim napada jer da Žoao Pedro, Morgan Rodžers i Kol Palmer nisu bili na visini zadatka protiv Fulama i Brajtona, pitanje je da li bi uopšte i bilo pobeda i nečega što može da se uzme kao dobro. Za sada, ništa ne štima kako treba, osim na individualne majstorije pomenutih igrača, koji nose Čelsi. Čelsi još nema naročito jasnu ideju ni sa loptom ni bez nje. Taj nedostatak sigurnosti i bilo kakve pametne odluke često može da bude poguban u Premijer ligi, a protiv ekipe kao što je Brentford, videlo se kako se to završava.

Alonso je već imao dovoljno vremena da ozbiljno radi sa ekipom, kako tokom kompletnih priprema tako i između utakmica Premijer lige na treninzima u Kobamu. Činjenica da Čelsi igra samo jednom nedeljno trebalo bi da bude i neka prednost, ali očigledno za njih nije. Ide sada reprezentativna pauza, pa će biti vremena da se nešto drugo izmisli, inače ode mast u propast i ove sezone.

Inače, zbog svega ovoga što je Čelsi sinoć snašlo, nije uopšte bilo prostora da se pomene Mahdi Nikol Džazuli, koji je dobio tri minuta u završnici i ispisao istoriju kluba. Sa 16 godina i 256 dana, postao je najmlađi igrač u istoriji koji je igrao za Čelsi u Premijer ligi. Barem nešto pozitivno, što se kaže – zapamtite ovo ime.

PREMIJER LIGA – 5. KOLO

Petak

Brentford - Čelsi 3:0 (0:0)

/Entoni 61, Tijago 83, Karvaljo 90+4/

Subota

13.30: (2,15) Totenhem (3,45) Aston Vila (3,35) MR

16.00: (1,80) Everton (3,60) Ipsvič (4,60) MR

16.00: (4,90) Brajton (3,60) Arsenal (1,75) MR

16.00: (1,63) Njukasl (3,90) Hal Siti (5,50) MR

18.30: (1,62) Notingem Forest (4,10) Koventri (5,35) MR

Nedelja

15.00: (3,15) Bornmut (3,60) Liverpul (2,20) MR

15.00: (1,80) Lids (3,60) Kristal Palas (4,60) MR

15.00: (1,30) Mančester Siti (5,50) Sanderlend (10,0) MR

17.30: (3,40) Fulam (3,50) Mančester Junajted (2,10) MR

***kvote su podložne promenama