Biće ispražnjen buđelar, redovno deru kožu velikima: Brajton odbio 58.000.000 od Liverpula za Mintea

Zna da kupi jeftino, ili bolje rečeno zna da zabaci udicu na vreme. Potom i da ulaže silne napore da bi se igrač u njegovim prostorijama i na terenima fudbalske škole formirao, te prestao da bude materijal za obradu, već neko ko može da se nasmeje u lice protivnicima i pravi razliku u Premijer ligi. Nije mali broj takvih primera, a došao je red da Brajton ponovo odere kožu velikanu i da mu isprazni buđelar. Ovoga puta mamac je Jankuba Minte .

Postoje klubovi koji će sačekati da kupe gotov proizvod, eventualno će uzeti mladog igrača i slati ga na pozajmice. Postoje i oni koji polažu nade u skauting, imaju razgranatu mrežu, gledaju da dohvate talente na vreme i ne zanose se da mogu da uzmu baš one najveće. Neretko im se ti iz druge ruke višestruko isplate, a na takvom modelu poslovanja Brajton je doktorirao.

Čelsi je najredovnija mušterija Brajtona, moglo bi se reći prava ovca za šišanje. Koliko na Ameksu zatreže, toliko i plati. Ili blizu toga. Za Mojzesa Kaiseda – 116.000.000 evra, za Marka Kukurelju – 65.300.000, a za Žoaa Pedra – 63.700.000. To su tri najveća transfera u istoriji ovog kluba, svi su napravljeni u poslednje četiri sezone i pomenuti tri krenuo je put Londona i Stamford Bridža. Ali, umeo je i drufima da opustoši kasu… Totenhemu za Pola van Hekea i Iva Bisumu, zatim Arsenalu za Bena Vajta i Leandra Trosara, pošteno je i Liverpul platio 42.000.000 evra Aleksisa Makalistera i ponovo bi mogao da zavuče ruku u džep i dobrano se isprsi.

Na Enfildu su u potrazi za krilnim napadačem otkako je klub napustio Mohamed Salah. Najviše se u vezu sa Liverpulom dovodio Bredli Barkola, međutim, Pari Sen Žermen je zacepio cenu, ona je astronomska i iznosi 170.000.000. Novina u pregovorima nema, ali su zato Redsi u međuvremenu počeli da razmatraju i druge opcije. I ne samo da razmatraju, nego i da delaju. Liverpul je ponudio Brajtonu oko 58.000.000 evra za Jankubu Mintea i – odbijen je! Glatko ga je Brajton odbio. Želi više, mada se za sada ne precizira koliko traži, ali će Redsi morati da pojačaju ponudu, ako misle da pazare krilo na Ostrvu. Gambijac nije jedini igrač na Ameksu koji je interesantan Andoniju Iraoli, upustio se u trku za potpis veziste Karlosa Balebe sa Mančester junajtedu, ali je klub sa Old Traforda bliži da dobije tu bitku…