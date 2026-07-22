Biće Venecija konkurentna: Adams za preko 20.000.000 i novi klupski rekord
Vreme čitanja: 2min | sre. 22.07.26. | 23:02
Italijanski klub zvanično predstavio Nigerijca na društvenim mrežama, čiji potpis predstavlja ubedljivo najskuplje pojačanje u istoriji kluba
Za engleske ekipe koje iz Čempionšipa uđu u Premijer ligu, velika i skupa pojačanja su praktično moranje. To se donekle i podrazumeva, s obzirom na finansijski “boost” koji dobije tim nakon ulaska u elitni rang, međutim, za povratnike u italijanskoj ligi zvučna pojačanja nisu bila tako učestala poslednjih godina – sve do sad.
Naime, Venecija, koja je prošlu sezonu završila na prvom mestu Serije B, danas je zvanično na društvenim mrežama promovisala novo pojačanje u vidu Akora Adamsa. Ono što se u ovom poslu posebno izdvaja je cifra – čak 23.500.000 evra na ime obeštećenja. Tačnije, 16.800.000 je fiksno, dok je ostalih 6.700.000 evropskih novčanica upisano na ime eventualnih bonusa, od kojih je polovina lako ostvarivo, što Sevilji garantuje ozbiljan profit.
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Pomenuta brojka je ubedljivo najveća koju je Venecija platila na ime obeštećenja nekom drugom klubu u njenoj istoriji, a prethodni rekord je držao Albion Rahmani, čiji transfer je iznosio 7.500.000 evra fiksno uz 2.000.000 na ime bonusa. Fudbaler iz Podujeva je ovaj rekord držao nešto manje od dve sedmice, jer ga je italijanska ekipa ozvaničila devetog jula.
Što se Adamsa tiče, jasno je da Venecija dobija proveren kvalitet. Nigerijski napadač je postigao 10 golova za Sevilju u prethodnoj sezoni na 33 utakmce, a na 22 je bio starter. Nekoliko pogodaka je dao u samoj završnici prvenstva, kao onaj protiv Viljareala u 36. kolu u pobedi Andalužana od 3:2, te je samim tim bio važan faktor u borbi za opstanak njegove tadašnje ekipe, koji je na kraju i obezbeđen.
Adams je mesec dana klupskog fudbala propustio zbog Afričkog kupa nacija, a i tamo je u dresu Nigerije zabeležio vrlo dobre nastupe. Superorlovi imaju izuzetno kvalitetan napad, a korpulentni ofanzivac je u grupnoj fazi protiv Mozambika upisao gol i dve asistencije, a u listu strelaca se upisao i u četvrtfinalnom duelu protiv Alžira.
Nema sumnje da će Venecija biti izuzetno zanimljiva za gledanje u narednoj sezoni Serije A, a sudeći prema pojačanjima – i konkurentna.