Biće Venecija konkurentna: Adams za preko 20.000.000 i novi klupski rekord

Pomenuta brojka je ubedljivo najveća koju je Venecija platila na ime obeštećenja nekom drugom klubu u njenoj istoriji, a prethodni rekord je držao Albion Rahmani , čiji transfer je iznosio 7.500.000 evra fiksno uz 2.000.000 na ime bonusa. Fudbaler iz Podujeva je ovaj rekord držao nešto manje od dve sedmice, jer ga je italijanska ekipa ozvaničila devetog jula.

Što se Adamsa tiče, jasno je da Venecija dobija proveren kvalitet. Nigerijski napadač je postigao 10 golova za Sevilju u prethodnoj sezoni na 33 utakmce, a na 22 je bio starter. Nekoliko pogodaka je dao u samoj završnici prvenstva, kao onaj protiv Viljareala u 36. kolu u pobedi Andalužana od 3:2, te je samim tim bio važan faktor u borbi za opstanak njegove tadašnje ekipe, koji je na kraju i obezbeđen.

Adams je mesec dana klupskog fudbala propustio zbog Afričkog kupa nacija, a i tamo je u dresu Nigerije zabeležio vrlo dobre nastupe. Superorlovi imaju izuzetno kvalitetan napad, a korpulentni ofanzivac je u grupnoj fazi protiv Mozambika upisao gol i dve asistencije, a u listu strelaca se upisao i u četvrtfinalnom duelu protiv Alžira.

Nema sumnje da će Venecija biti izuzetno zanimljiva za gledanje u narednoj sezoni Serije A, a sudeći prema pojačanjima – i konkurentna.