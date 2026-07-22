Kevsi se nadaju Kumingi i žele da trejduju Šredera u Šarlot; Džons Garsija samo pusta želja za Oli

Zahuktava se situacija oko trejdova u NBA ligi. Pisali smo o komplikovanoj situaciji vezanoj za Džonatana Kumingu, kog pored Los Anđeles Lejkersa želi još nekoliko NBA ekipa. Jedna od njih su i Klivlend Kavalirsi, koji se spremaju za napad oslobađanjem prostora u seleri kepu.

Naime, kako javlja NBA insajder sa HoopsHype-a Majkl Skoto, Kevsi bi želeli da se otarase Denisa Šredera i Maksa Štrusa putem trejdova, a za nemačkog košarkaša se kao poterncijalna destinacija pominje Šarlot. Kako pomenuti izvor navodi, GM Hornetsa Džef Peterson izuzetno poštuje sjajnog plejmejkera još iz vremena kada su obojica bili u Atlanti, te to dodatno podgreva priču oko odlaska Nemca u Šarlot.