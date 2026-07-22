Kevsi se nadaju Kumingi i žele da trejduju Šredera u Šarlot; Džons Garsija samo pusta želja za Oli
Vreme čitanja: 2min | sre. 22.07.26. | 23:57
Nemački košarkaš, zajedno sa Štrusom na trejd listi Klivlenda
Zahuktava se situacija oko trejdova u NBA ligi. Pisali smo o komplikovanoj situaciji vezanoj za Džonatana Kumingu, kog pored Los Anđeles Lejkersa želi još nekoliko NBA ekipa. Jedna od njih su i Klivlend Kavalirsi, koji se spremaju za napad oslobađanjem prostora u seleri kepu.
Naime, kako javlja NBA insajder sa HoopsHype-a Majkl Skoto, Kevsi bi želeli da se otarase Denisa Šredera i Maksa Štrusa putem trejdova, a za nemačkog košarkaša se kao poterncijalna destinacija pominje Šarlot. Kako pomenuti izvor navodi, GM Hornetsa Džef Peterson izuzetno poštuje sjajnog plejmejkera još iz vremena kada su obojica bili u Atlanti, te to dodatno podgreva priču oko odlaska Nemca u Šarlot.
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Šreder je proveo 11 sezona u NBA do sada, prethodnu je počeo u Sakramentu, a završio u Klivlendu kao bekap Džejmsu Hardenu. Šarlot bi neačkom reprezentativcu bio dvanaesti klub u dosadašnjoj karijeri u najjačoj ligi na svetu.
Sa druge strane, San Antonio Sparsi su potpisali novi ugovor sa Dejvidom Džonsom Garsijom, preneo je isti izvor. Dominikanski košarkaš se proteklih sedmica dovodio u vezu sa grčkim Olimpijakosom, ali će krilčni košarkaš na kraju ostati u Sjedinjenim Američkim Državama.
Bio je spreman pirejski velikan da potroši 3.000.000 dolara na pomenutog košarkaša, u priči je bio i Panatinaikos, ali od svega na kraju neće biti ništa. Svestan je Džons Garsija da će dobar deo minuta dobiti u Razvojnoj ligi, s obzirom na to da je potpisao dvosmerni ugovor, a prošle sezone je u Dži ligi prosečno beležio sjajnih 26,2 poena, 6,8 skokova i 3,6 asistencija.