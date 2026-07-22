Radomir Koković: Braga ima budžet od 80.000.000, a večeras se provukla

Izuzetan utisak, izuzetno razočaranje, ali i izuzetan ponos svih u Pančevu posle minimalnog poraza od Brage. Jer utisak je da je Železničar zaslužio više na evropskom debiju. Svestan je toga i trener Radomir Koković, kao što je svestan i da je rano za bilo kakvu euforiju, jer na revanšu će biti još teže.

“Prvo, čestitke Bragi, to je tim koji je godinama već ozbiljan faktor u evropskom fudbalu. Mi smo prvo poluvreme odigrali izvanredno, nisu imali šut u okvir gola. Posle smo primili ekstremno naivan gol, nismo se dobro izbalansirali lepo posle auta, a poslednjih 20 minuta smo bili i bolji... Braga se malo provukla večeras“, počeo je Koković na konferenciji za novinare posle meča.

On sam, kao ipak iskusniji čovek, nije bio baš previše razočaran.

“Mi smo pokušali da budemo dosledni svom DNK i svom identitetu. Da izlazimo visoko, da budemo u kontroli sa loptom, da budemo dinamični. Uspevali smo u prvom poluvremenu i pred kraj... Plan je bio da igramo u ekstremno visokom intezitetu, znali smo da ćemo da padnemo posle nekog 65. minuta jer nemamo ovakve utakmice u ligi. Osvežili smo ekipu na vreme, prilično lako spuštali Bragu, mogli možda u nekim situacijama u završnici da budmo biolje... Ali mi smo najmlađa ekipa u našoj ligi, verovatno i u ovom takmičenju. Velika je ovo škola za sve nas, za igrače, koji nemaju mnogo iskustva, velika škola i za mene... Pokušali smo da ne budemo impresiorani imenom Brage, to je ekipa koja je igrala polufinale Lige Evrope pre nekoliko meseci. Želeli smo da iznesemo na teren naše vrednosti. Raduje me što smo pokazali stav, što se nismo uplašili“.