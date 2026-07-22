Radomir Koković: Braga ima budžet od 80.000.000, a večeras se provukla
Vreme čitanja: 3min | sre. 22.07.26. | 23:50
“Pričalo se da će biti i više od 3:0. Ali mi idemo u Bragu da nastupimo isto kao ovde. Nemamo čega da se plašimo", kaže Nikola Đuričić
Izuzetan utisak, izuzetno razočaranje, ali i izuzetan ponos svih u Pančevu posle minimalnog poraza od Brage. Jer utisak je da je Železničar zaslužio više na evropskom debiju. Svestan je toga i trener Radomir Koković, kao što je svestan i da je rano za bilo kakvu euforiju, jer na revanšu će biti još teže.
“Prvo, čestitke Bragi, to je tim koji je godinama već ozbiljan faktor u evropskom fudbalu. Mi smo prvo poluvreme odigrali izvanredno, nisu imali šut u okvir gola. Posle smo primili ekstremno naivan gol, nismo se dobro izbalansirali lepo posle auta, a poslednjih 20 minuta smo bili i bolji... Braga se malo provukla večeras“, počeo je Koković na konferenciji za novinare posle meča.
On sam, kao ipak iskusniji čovek, nije bio baš previše razočaran.
“Mi smo pokušali da budemo dosledni svom DNK i svom identitetu. Da izlazimo visoko, da budemo u kontroli sa loptom, da budemo dinamični. Uspevali smo u prvom poluvremenu i pred kraj... Plan je bio da igramo u ekstremno visokom intezitetu, znali smo da ćemo da padnemo posle nekog 65. minuta jer nemamo ovakve utakmice u ligi. Osvežili smo ekipu na vreme, prilično lako spuštali Bragu, mogli možda u nekim situacijama u završnici da budmo biolje... Ali mi smo najmlađa ekipa u našoj ligi, verovatno i u ovom takmičenju. Velika je ovo škola za sve nas, za igrače, koji nemaju mnogo iskustva, velika škola i za mene... Pokušali smo da ne budemo impresiorani imenom Brage, to je ekipa koja je igrala polufinale Lige Evrope pre nekoliko meseci. Želeli smo da iznesemo na teren naše vrednosti. Raduje me što smo pokazali stav, što se nismo uplašili“.
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Sledi revanš, ali Koković tu ne pada u zamku prevelikih obećanja.
“Braga je tim koji ima budžet preko 80.000.000 evra i treba biti objektivan. E sad, mi smo i dalje živi, imamo za šta da igramo i u Bragi. Osnovni zadatak je da ponovimo večerašnji performans na strani. To je potpuno druga dimenzija. Nemamo mi tu mnogo iskustva. Na meni je da pre svega pripremimo psihološki utakmicu i plan da ostvarimo prednost... Ne sme da nas ponese euforija“.
E sad, koliko bolje može Železničar, jer utisak je da baš malo fali pa da ovakve predstave budu nova realnost u Pančevu?
“Mi smo ozbiljni bili i prethodne sezone. Pokazujemo nagoveštaj da možemo bolje, ali moramo da pođemo od činjenice da smo mi razvojni klib, da je nekoliko fudbalera napustilo klub, da igrači koji su došli nisu na fizičkom nivou još savršeni. Kad se to desi, uz dva nova pojačanja mislim da možemo da pređemo na još viši nivo“.
Sasvim prirodno, nakon svega prikazanog u poslednjih 11 minuta utakmice, posebno se govorilo o Aleksi Kuljaninu.
“To je Aleksa Kuljanin. Kad oseti nekog teško ga je kontrolisati. Odličan pristup je imao. Poenta je samo kontinuitet. Nije dovoljno sedam ili osam utakmica. Na meni je da njemu nameštam glavu, da to bude stalno... I ne bih izdvajao pojedince, mada znam da novinarima i navijačima uvek budu interesantni oni najatraktivniji. Da li ofanzivno ili defanzivno kao Marko Milikić. Postoji mnogo igrača u našem timu koji ne upadaju u oko lako, ali rade neverovatno veliki posao. Jedan od njih je i Nikola Đuričić, koji nam daje neverovatno stabilnost u izgradnji napada. Ceo tim je u svojim individualnim ulogoma je bio na dobrom nivou“.
A, šta kaže sam Đuričić?
“Posle svega, ova Bragina pobeda nije bilo toliko zaslužena po onome što smo videli na terenu. Čestitao bih saigračima. Nismo došli ovde da odradimo utakmicu. Energetski smo bili na nivou. Nismo zaslužili poraz. To je fudbal, neka lekcija za nas. Motiviše nas sigurno za dalje. Digli smo lestvicu na viši nivo. Nadam se da se nećemo zadovoljiti ovom jednom utakmicom, već da ćemo nastaviti ovako da igramo“.
Svestan i Đurićić da bi pred utakmicu verovatno 99 odsto javnosti reklo da će Braga da pobedi sa 3:0.
“Pričalo se da će biti i više od 3:0. Ali mi idemo u Bragu da nastupimo isto kao ovde. Nemamo čega da se plašimo. I oni se bavi istim poslom kao i mi. Idemo tamo da pokušamo da preokrenemo rezultat“.