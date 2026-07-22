Crno-belo ozvaničenje u kasne sate: Lamar Stivens u Partizan Mozzart Betu

Ono što je zanimljivo jeste da se već neko vreme zna za određene igrače koji će naredne sezone nositi crno-beli dres. Zvanično je predstavljen Kaverijus Hejs , dok se očekuju Alesandro Pajola , Nikola Tanasković i Derek Vilis , dok se ima Lamara Stivensa nije spominjalo i ovaj potpis završen je potpuno ispod radara.

Reč je o momku koji igra na poziciji krila, a prošle sezone nosio dres Pariza, a tim iz Grada svetlosti pojačao je u toku takmičarske godine. U Evroligi je debitovao u 13. kolu protiv Dubaija i u elitnom takmičenju na 23 utakmice prosečno beležio 9,3 poenai 3,3 skoka, uz 41,7 posto uspešnosti van linije 6,75.

Pariz mu je bio prva evropska stanica u karijeri. Posle školovanja na Pen Stejtu okušao se na NBA draftu 2020. godine, ali nije bio izbor nijedne od NBA franšiza. Međutim, uspeo je da izbori angažman u najjačoj ligi sveta i potpiše za Klivlend Kavalirse, gde je godinu dana proveo na dvosmernom ugovoru, a onda do 2023. bio u slavnoj franšizi.

Usledila je sezona u kojoj je najpre bio deo Bostona, pa potom i Memfisa, gde je na 19 utakmica imao najbolje brojke u NBA karijeri s učinkom od 11,5 poena i 5,1 skokom. Imao je kratak izlet u Detroit, ali se vratio među Grizlije, da bi lane probao po prvi put u Evropi.

Jasno je da Partizan Mozzart Bet u njemu dobija čvrstinu u defanzivi, mirnu ruku s distance i energiju.