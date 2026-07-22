Fudbaleri Železničara (©Star Sport)
OCENE – ŽELEZNIČAR: Supermen Milikić, dinamit Kuljanin i „libero“ Popović, nažalost kao tragičar
Vreme čitanja: 1min | sre. 22.07.26. | 23:28
Janko Jevremović u prvih 20 minuta rizičan, posle – odličan. Koković pozvao Pančevce da pune stadion iz vikenda u vikend
Evo kako smo videli učinak Železničara u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Brage...
Izabrane vesti
Zoran PopovićGolman
Imao je za golmana iz srpskog fudbala, tradicionalno sporog kada treba prihvatati moderne trendove, pomalo „nezahvalan“ zadatak da glumi libera i često igra u trouglu sa defanzivcima. U sedmom minutu je dao i loptu u noge Bragi i napravio Železničaru verovatno najveći problem u prvom poluvremenu. Ali nek se javi golman iz Mozzart Bet Superlige koji bi uopšte istrajao u ideji da igra nogom pod takvim pritiskom čitavih 90 minuta. Nažalost, koncetracija je konačno popustila u 63. minutu kada se previše silovito zaleteo na Viktora Gomeza i napravio penal.
Ocena
5.5
Nikola ĐuričićOdbrana
Dobio je glasno „bravo“ sa tribina kada se ostrvio na Paua Viktora zbog toga što je hteo da domaćima ukrade loptu dok im se jedan igrač previjao na zemlji. Kao da je želeo da Portugalcima kaže: ako ste mislili lako ćemo – evo vam jedna šljaga da ponovo razmislite. Mogao je možda da koju loptu više pošalje napred, nekad je bio predaleko od Džaspera... Najveći greh ipak – nije ga bilo na njegovovom mestu kad je Viktor Gomez iznudio penal.
Ocena
6
Marko MilikićOdbrana
Prošle sezone možda je bio jedno od najprijatnijih izneđanja Mozzart Bet Superlige kada govorimo o štoperima. Protiv Brage je igrao sa autoritetom Supermena. Visoke lopte je skidao kao Vembanjama lopte pod obručima u NBA ligi. Pas miran, iako su gosti štopere Železničara jurili kao pčele kada vide med. Teško je i pobrojati koliko je lopti skinuo rivalima, kako ih je u nekim trenucima odnosio sa terena. Nastavi li ovako nećemo ga još dugo gledati u srpskom fudbalu, jer ovo je bilo na nivou na kome se ovake utakmice igraju svakog vikenda. I svakog četvrtka.
Ocena
7.5
Nemanja VidojevićOdbrana
Primetno slabiji deo štoperskog tandema. Mada daleko od slabog. Na trenutke pomalo uplašen lopte kada bi ga stisli kao u kavezu, pa opet tu nije bilo posebne drame, ni previše komplikovanja što je verovatno bilo i najmudrije. Teško da je mogao da ispravi kikseve saigrača u akciji za jedini gol, iako je bio prvi do Gomeza.
Ocena
6
Uroš TegeltijaOdbrana
Ko prati domaće prvenstvo mogao je na proleće da primeti potencijal 20-godišnjeg desnog beka. Ako tada nije, danas je morao. Po njegovoj strani terena Braga je oskudevala sa kvalitetnim rešenjima. A, kad je Železničar krenuo po izjednačenje vrlo često je bio taj koji bi iznosio loptu napred. Ima taj kvalitet da može da se ponavlja. Čini se i neki urođeni stav da se ne plaši duela. Vrlo dobar.
Ocena
6.5
Klemon LernoVezni
(do 61. minuta) Možda „najtiši“ u timu Železničara, mada je radio dosta prljavog posla i to na delu terena gde je Braga, što bi rekao Koković, pravila žestok „overloud“. Klemon Lerno je uvek bio u toj gužvi, okružen gomilom protivničkih fudbalera, da pokuša da iščačka loptu ili je bar odmakne dalje od gola. Trošio se prilično. Mada nije uspevao da sa ostalim igračima iz veze težište igre prebaci na protivničku polovinu terena. Što verovatno nije bilo ni realno.
Ocena
6
Janko JevremovićVezni
U prvih 20 minuta izgledao je možda kao najrizičniji igrač Železničara. Dva puta se zaleteo, jednom ispao, potom i drugi put kada mu je Pau Viktor pobegao pa je dobio žuti karton i od 19. minuta igrao pod opterećenjem. Ali upravo je Janko Jevremović i njegovo spuštanje u poslednju liniju umnogome osujetilo Bragu da napravi višak i možda je čak bio ključno iznenađenje Radomira Kokovića. Kad se oslobodio, bio je jedan od najboljih na terenu, smiren, precizan, energičan.
Ocena
7
Kristian ŠekularacVezni
(do 79. minuta) Orao je teren sportskog centra Mladost, istina uglavnom na svojoj polovini terena. Nudio se saigračima iz poslednje linije, pokušavao da bude ta spojnica sa ofanzivnim delom tima, ali gustu su tu mrežu ispleli gosti iz Brage. Šteta što u 52. minutu nije uspeo da iskontroliše povratnu loptu Silvestera Džaspera i bolje šutne.
Ocena
6.5
Nikola JovanovićVezni
(do 61. minuta) Već posle 45 sekundi je oprobao šut, tek da nagovesti da Pančevci neće na megdan favorizovanom rivalu izaći samo da bi rekli da su bili tu, nego da pokažu da nisu slučajno tu. U 30. minutu je i zagrejao dlanove Lukašu Horničeku. Previše retko dobijao loptu tamo gde je najopasniji i u 61. minutu ustupio mesto Davidu Ankeu.
Ocena
6
Simao PedroVezni
(od 79. minuta) Kao rvač silom prilika prinuđen da se bori sa takmičarima tri težišne kategorije iznad. Otimao se koliko je mogao, mada nije mogao da koristi svoje najjače oružje – brzinu. Patio je, mada nije odustajao od borbe. Nije ipak mogao do prostora niti je u ovakvom klinču umeo da ga sam stvori.
Ocena
6
Silvester DžasperVezni
Žrtva činjenice da je prošle sezone odskakao i postao tako očigledno najopasniji igrač Železničara da mu protivnički igrači nisu dozvolili ni da diše. Mučio se da uopšte dođe u kontakt s loptom, lutao po terenu tražeći je, kada bi je i dobio nekada ne bi imao slobodnu opciju napred, u drugim situacijama – nije uspevao da kreira ništa konkretno. Tek u drugom poluvremenu se otkravio, imao i dva solidna šut, ostaje pitanje da li je zakasnio da primeti da Đuričić nije na mestu kod „pobedničke“ akcije Brage i možda se ranije vrati.
Ocena
6
Mamane SaboVezni
(od 61. minuta) Ušao na pola sata da odmeni umornog Klemona Lernoa, uneo u jednačinu svoje mišiće, imao tu nesreću da je odmah po njegovom ulasku Braga dala taj jedini gol. Deluje da bi mogao da bude pojačanje kad uhvati sve taktičke zamisli stručnog štaba.
Ocena
6
David AnkeNapad
(od 61. minuta) S Davidom Ankeom je Železničar dobio klasičnog sidraša u špicu, dovoljno krupnog i snažnog da se pobije sa Braginim štoperima, ali... Nisu ni oni samo atlete. Anke nije doneo nikakav napredak na terenu.
Ocena
5.5
Aleksa KuljaninVezni
(od 79. minuta) Posle onoga što je uradio u poslednjih 11 minuta lako je reći da je možda mogao da dobije priliku od prvog minuta, jer Aleksa Kuljanin je utakmicu okrenuo za 180 stepeni i morali smo da se prisetimo onog Kokovićevog poređenja sa Laminom Jamalom, jer zaista je pravio dar-mar po desnom krilu, stvorio barem četiri opasne situacije pred Braginim golom. Da je onaj njegov udarac u 85. minutu išao koji centimetar dalje od Horničeka bio bi to jedan od najlepših golova u ovosezonskim evropskim kvalifikacijama. Dinamit se krije u njegovim stopalima.
Ocena
7.5
Davorin TošićVezni
(od 79. minuta) Premalo vremena za konkretan utisak.
Ocena
-
Radomir KokovićTrener
Teško je hvaliti trenera kada se utakmica izgubi, ali budimo objektivni – ovde je 90 odsto javnosti očekivalo rezultatsku katastrofu Pančevaca. Umesto toga, dobila je poziv da se u mnogo većem broju okuplja svakog vikenda na Sportskom centru Mladost. I zbog hrabrosti da se protiv Brage, koja bi i značajno bogatijim timovima sakrila loptu, forsira stil igre naučen protiv rivala iz Superlige. I zato što će i fudbalskim štreberima biti zanimljivo da gledaju kako igrači Železničara menjaju pozicije na terenu. Ponajviše zbog utiska da Železničar Radomira Kokovića igra zaista moderan fudbal. I izgleda kao da bi mogao još bolje ako sve klikne. Jer malo nedostaje. Mogli bismo da pričamo o tome da li je mogao da krene sa klasičnim špicem, ali nećemo, jer smo videli da to nije previše pomoglo s ovime što ima na raspolaganju.
Ocena
7
Radomir KokovićoceneŽelezničar Pančevo