OCENE – ŽELEZNIČAR: Supermen Milikić, dinamit Kuljanin i „libero“ Popović, nažalost kao tragičar

Radomir Koković Trener

Teško je hvaliti trenera kada se utakmica izgubi, ali budimo objektivni – ovde je 90 odsto javnosti očekivalo rezultatsku katastrofu Pančevaca. Umesto toga, dobila je poziv da se u mnogo većem broju okuplja svakog vikenda na Sportskom centru Mladost. I zbog hrabrosti da se protiv Brage, koja bi i značajno bogatijim timovima sakrila loptu, forsira stil igre naučen protiv rivala iz Superlige. I zato što će i fudbalskim štreberima biti zanimljivo da gledaju kako igrači Železničara menjaju pozicije na terenu. Ponajviše zbog utiska da Železničar Radomira Kokovića igra zaista moderan fudbal. I izgleda kao da bi mogao još bolje ako sve klikne. Jer malo nedostaje. Mogli bismo da pričamo o tome da li je mogao da krene sa klasičnim špicem, ali nećemo, jer smo videli da to nije previše pomoglo s ovime što ima na raspolaganju.