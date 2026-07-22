Džasper za Mozzart Sport: Jedva da su imali neke šanse; Ako iskoristimo prilike, pobedićemo
Vreme čitanja: 1min | sre. 22.07.26. | 23:16
"Igrali smo ravnopravno s njima"
Hrabro je odigrao Železničar protiv favorizovane Brage u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu Konferencija.
Pančevci su bili sjajni, napadali, stiče se utisak bili čak i bolji rival, ali je na kraju gost trijumfovao minimalnim rezultatom - 0:1.
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Braga je slavila zahvaljujući golu s bele tačke, a svoje utiske posle meča je za Mozzart Sport rekao i najbolji pojedinac u redovima Železničara Silvester Džasper.
"Igrali smo ravnopravno s njima. Mislim da smo se zaista dobro branili. Jedva da su imali neke šanse, osim penala i možda još jedne prilike. Ponosan sam na nas, na način na koji smo igrali i na sve što smo uradili. Mogli smo čak i da postignemo dva ili tri gola, baš sam ponosan na momke ", istakao je Džasper.
Upitan je napadač šta treba da uradi Železničar u narednoj utakmici u Portugaliji.
"Samo da budemo efikasniji, da ra realizujemo svoje šanse i to je to. Branili smo se stvarno dobro. Ako iskoristimo svoje prilike, pobedićemo utakmicu, prilično sam siguran u to".
Za kraj, da li je ovo poslednja utakmica Džaspera u dresu Pančevaca.
"Ne znam, samo Bog zna. Videćemo šta budućnost nosi", zaključio je Džasper.
PRIREDILA: Marija Jovanović