Džasper za Mozzart Sport: Jedva da su imali neke šanse; Ako iskoristimo prilike, pobedićemo

Braga je slavila zahvaljujući golu s bele tačke, a svoje utiske posle meča je za Mozzart Sport rekao i najbolji pojedinac u redovima Železničara Silvester Džasper . "Igrali smo ravnopravno s njima. Mislim da smo se zaista dobro branili. Jedva da su imali neke šanse, osim penala i možda još jedne prilike. Ponosan sam na nas, na način na koji smo igrali i na sve što smo uradili. Mogli smo čak i da postignemo dva ili tri gola, baš sam ponosan na momke " , istakao je Džasper .

Upitan je napadač šta treba da uradi Železničar u narednoj utakmici u Portugaliji.

"Samo da budemo efikasniji, da ra realizujemo svoje šanse i to je to. Branili smo se stvarno dobro. Ako iskoristimo svoje prilike, pobedićemo utakmicu, prilično sam siguran u to".

Za kraj, da li je ovo poslednja utakmica Džaspera u dresu Pančevaca.

"Ne znam, samo Bog zna. Videćemo šta budućnost nosi", zaključio je Džasper.

PRIREDILA: Marija Jovanović