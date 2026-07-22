Palmeiras oslabljen kao retko kad
Vreme čitanja: 2min | sre. 22.07.26. | 23:01
Lider brazilske Serije A na gostovanju Koritibi (četvrtak, 00.30) bez nekoliko važnih igrača
Posle skoro dva meseca fudbaleri Palmeirasa se vraćaju na teren da odigraju takmičarski meč. U noći između srede i četvrtka od 00.30 časova po srednjoevropskom vremenu lider brazilskog šamionata će u 19. kolu Serije A gostovati Koritibi.
Veliki problem po trenera Žoaa Martinsa je što na to gostovanje nije mogao da povede veliki broj prvotimaca. Od početka sezone Verdao nijednom nije bio ovoliko oslabljen.
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Mladi argentinski bek Agustin Đaj (22) je iskrenuo skočni zglob. Povreda nije toliko ozbiljna da je potrebna operacija, ali biće potrebno neko vreme da se izleči.
Vitor Roke je na putu da se oporavi, on je morao da operiše skočni zglob, ali ni na njega Martins ne može da računa. Nije odradio dovoljan broj treninga, kao ni sveže oporavljeni Felipe Anderson.
00.30: (4,30) Koritiba (3,50) Palmeiras (1,87)
Dalje, pred pauzu za Mundijal Abel Fereira je dobio treći žuti karton u sezoni i sada mora da odradi suspenziju, a suspenzije imaju i Alan i Paulinjo. Od ranije je povređen i Žefte, dok je Flako Lopez dobio dozvolu da ode na odmor posle učešća na Svetskom prvenstvu, pa će propustiti prve dve-tri utakmice.
S druge strane, Koritibi nedostaje samo Pedro Roča, koji je suspendovan. Zato, kad se uzme u obzir sve to, činjenica da domaćin ima trenutno 17 bodova manje od Palmeirasa ne znači nužno da je apsolutni autsajder.
Svakako, Verdao je trenutno siguran na vrhu tabele. Ima sedam bodova više, doduše uz odigran meč više, od najbližeg pratioca Flamenga. Ovo će mu biti prvo gostovanje Koritibi od oktobra 2023. godine. Prethodne dve sezone je Koritiba igrala u Seriji B, a sad se vratila u elitu i odmah se bori za plasman u Kopa Libertadores.
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BRAZIL 1 – 19. KOLO
Sreda
Atletiko Mineiro – Baija 1:1 (1:0)
/Tresoldi 45+1 – Ademir 57/
Četvrtak
00.30: (4,30) Koritiba (3,50) Palmeiras (1,87)
02.30: (7,50) Šapekoense (4,40) Flamengo (1,45)
02.30: (2,25) Internasional (3,35) Kruzeiro (3,25)
02.30: (2,05) Sao Paulo (3,25) Atletiko Paranaense (3,50)
Petak
00.30: (1,53) Korintijans (4,00) Remo (6,75)
***Kvote su podložne promenama