TRANSFERI (sreda, 22. jul)

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- Feranu Toresu proradila sujeta, mogao bi da ostavi Barsu na cedilu. Opširnije OVDE.

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- Blekiju u Notingem Forest stiže štoper od 40.000.000. Opširnije OVDE.

- Monako dao 30.000.000 za špica koji je ispao u drugu ligu. Opširnije OVDE.

- Franjo Ivanović pred odlaskom iz Benfike, žele ga Komo i Hal. Opširnije OVDE.

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- Venecija predstavila ubedljivo najskuplje pojačanje u istoriji kluba. Opširnije OVDE.

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