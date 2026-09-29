Pavlović preskače Nemačku, u Milanu nisu zabrinuti

Italijanski dnevnik navodi da Pavlovićeva povreda nije ozbiljnije prirode, ali da će Milanov defanzivac skoro sigurno propustiti meč protiv Nemačke u Minhenu. Potreban mu je odmor, a tek nakon meča protiv Nemaca će biti doneta odluka da li će konkurisati za sastav na gostovanju Holandiji četiri dana kasnije ili će se odmah vratiti u Milan.

Kako god, ovo nisu dobre vesti za Veljka Paunovića jer Srbija već ne može da računa na Nikolu Milenkovića zbog povrede, a sada je i drugi deo startnog štoperskog tandema van stroja.

Srbija pored Pavlovića trenutno na raspolaganju od štopera ima Srđana Babića, Strahinju Erakovića, Nikolu Simića i vezistu Nemanju Gudelja, koji može da pokrije tu poziciju. Paunović je protiv Grka krenuo sa tandemom Eraković – Pavlović, uz Simića na desnom beku, dok je protiv Holandije to najviše ličilo na liniju sa trojicom štopera – Pavlovićem, Babićem i Gudeljom.