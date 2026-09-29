(MN Press)
(MN Press)

Pavlović preskače Nemačku, u Milanu nisu zabrinuti

Vreme čitanja: 2min | uto. 29.09.26. | 11:50

Novi problem za Veljka Paunovića

Strahinja Pavlović je u 71. minutu meča protiv Holandije napustio teren Marakane hramljući. Bio je to alarmantan signal za reprezentaciju Srbije s obzirom na predstojeća gostovanja Nemačkoj i Holandiji, kao i na konkurenciju na štoperskim pozicijama.

Vest o Pavlovićevom stanju je stigla i do Italije, gde brani boje Milana, a sada stižu i detaljnije informacije. Prema saznanjima Gazete delo sport, Pavlović je doživeo samo blaže istegnuće mišića i zato je napustio teren. Lakša povreda je došla kao posledica umora jer je od početka sezone odigrao svaki minut na šest utakmica Rosonera, a potom i 90 minuta protiv Grčke.

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Italijanski dnevnik navodi da Pavlovićeva povreda nije ozbiljnije prirode, ali da će Milanov defanzivac skoro sigurno propustiti meč protiv Nemačke u Minhenu. Potreban mu je odmor, a tek nakon meča protiv Nemaca će biti doneta odluka da li će konkurisati za sastav na gostovanju Holandiji četiri dana kasnije ili će se odmah vratiti u Milan.

Kako god, ovo nisu dobre vesti za Veljka Paunovića jer Srbija već ne može da računa na Nikolu Milenkovića zbog povrede, a sada je i drugi deo startnog štoperskog tandema van stroja.

Srbija pored Pavlovića trenutno na raspolaganju od štopera ima Srđana Babića, Strahinju Erakovića, Nikolu Simića i vezistu Nemanju Gudelja, koji može da pokrije tu poziciju. Paunović je protiv Grka krenuo sa tandemom ErakovićPavlović, uz Simića na desnom beku, dok je protiv Holandije to najviše ličilo na liniju sa trojicom štopera – Pavlovićem, Babićem i Gudeljom.

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