Pavlović preskače Nemačku, u Milanu nisu zabrinuti
Vreme čitanja: 2min | uto. 29.09.26. | 11:50
Novi problem za Veljka Paunovića
Strahinja Pavlović je u 71. minutu meča protiv Holandije napustio teren Marakane hramljući. Bio je to alarmantan signal za reprezentaciju Srbije s obzirom na predstojeća gostovanja Nemačkoj i Holandiji, kao i na konkurenciju na štoperskim pozicijama.
Vest o Pavlovićevom stanju je stigla i do Italije, gde brani boje Milana, a sada stižu i detaljnije informacije. Prema saznanjima Gazete delo sport, Pavlović je doživeo samo blaže istegnuće mišića i zato je napustio teren. Lakša povreda je došla kao posledica umora jer je od početka sezone odigrao svaki minut na šest utakmica Rosonera, a potom i 90 minuta protiv Grčke.
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Italijanski dnevnik navodi da Pavlovićeva povreda nije ozbiljnije prirode, ali da će Milanov defanzivac skoro sigurno propustiti meč protiv Nemačke u Minhenu. Potreban mu je odmor, a tek nakon meča protiv Nemaca će biti doneta odluka da li će konkurisati za sastav na gostovanju Holandiji četiri dana kasnije ili će se odmah vratiti u Milan.
Kako god, ovo nisu dobre vesti za Veljka Paunovića jer Srbija već ne može da računa na Nikolu Milenkovića zbog povrede, a sada je i drugi deo startnog štoperskog tandema van stroja.
Srbija pored Pavlovića trenutno na raspolaganju od štopera ima Srđana Babića, Strahinju Erakovića, Nikolu Simića i vezistu Nemanju Gudelja, koji može da pokrije tu poziciju. Paunović je protiv Grka krenuo sa tandemom Eraković – Pavlović, uz Simića na desnom beku, dok je protiv Holandije to najviše ličilo na liniju sa trojicom štopera – Pavlovićem, Babićem i Gudeljom.