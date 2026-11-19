Crvena zvezda nema manjak desnih bekova, već nema nijednog u svojim redovima, nakon odlazaka Jong vu Seola i Nikole Stankovića. Albert Rijera se u svojoj igri ne oslanja na klasične bekove, ali mu je potrebna jedna opcija poput Mihaila Ristića na suprotnoj strani.

Fotospor piše da nijedan drugi turski klub nije dao ozbiljnu ponudu za igrača. Ipak, drugi turski mediji pišu da je trener Gacijantepa Volkan Demirel bio na sastanku sa šefom struke Fenerbahčea i nekadašnjim reprezentativnim saigračem, Emreom Belezogluom i dobio informacije o učinku i statusu Ognjena Mimovića.

Legendarni čuvar mreže takođe želi srpskog igrača u januaru, ali za sada nije poznato da li će pokušati da ga dovede na pozajmicu ili bi ga otkupio od Fenerbahčea.

Mimović je u Istanbul došao na zimu 2025. godine, ali je odmah naišao na poteškoće. Zbog prevelikog broja stranaca nije mogao da bude registrovan za klub, pa je morao da ide na pozajmicu u Zenit, nakon čega više nije bio u ozbiljnijoj konkurenciji za tim Fenerbahčea. Prošle sezone je bio pozajmljen Pafosu, a u ovoj sezoni je tek dva puta bio na klupi za rezervne igrače.

Ognjen Mimović je ugovorom sa istanbulskim klubom vezan do leta 2029. godine, ali mu je sada najvažnije da promeni sredinu, kako ne bi propustio još šest meseci bez ozbiljnog takmičarskog ritma.

Pre odlaska u Tursku, Mimović je odigrao 34 utakmice za prvi tim Crvene zvezde, postigao jedan gol i upisao tri asistencije.