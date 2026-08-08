Kanter testira sve apsurde WNBA! Nekadašnji centar Niksa želi da bude košarkašica
Vreme čitanja: 2min | sub. 08.08.26. | 08:44
Bukti debata u SAD o transrodnim sportistima
Nekadašnji NBA centar Enes Kanter Fridom ponovo je privukao ogromnu pažnju svetske javnosti objavom da namerava da se zvanično prijavi za WNBA draft 2027. godine. Bivši košarkaš Jute Džez, Oklahome, Njujorka, Portlanda i Bostona naveo je da je sa svojim timom detaljno analizirao važeće propise ženske najjače lige na svetu i zaključio da, prema njegovom tumačenju pravila, ispunjava sve neophodne uslove za prijavu.
Obraćajući se javnosti putem video-snimka na društvenim mrežama, Fridom je istakao da njegova namera nije da bilo koga omalovažava, već da proveri doslednost i jednakost u primeni pravila. Naglasio je da se pravila moraju primenjivati bez izuzetaka i jednako za sve koji žele da se takmiče, dodavši da očekuje od WNBA da ostane dosledna sopstvenim principima.
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Ova nesvakidašnja najava dolazi u trenutku kada se u Sjedinjenim Američkim Državama ponovo rasplamsala debata o učešću bioloških muškaraca i transrodnih sportista u ženskom sportu. Raspravu je nedavno dodatno podgrejala košarkašica Indiana Fevera Sofi Kaningem, koja je u javnim nastupima istakla potrebu za očuvanjem ravnopravnih uslova i zaštitom ženskog sporta.
Međutim, zvanični propisi ženske lige i Kolektivni ugovor (CBA) ne idu u prilog Fridomovim tvrdnjama, jer jasno navode da u WNBA mogu nastupati isključivo žene, bez definisanih odredbi o samoproglasnom rodnom identitetu. Sama liga se za sada nije zvanično oglasila povodom ovog slučaja, pa ostaje da se vidi kako će odgovoriti na nesvakidašnji potez tridesetčetvorogodišnjeg centra.
Iskusni visoki igrač, rođen u Cirihu 1992. godine, u NBA ligi je nastupao od 2011. do 2022. godine, ostvarivši zapaženu karijeru sa više od 100 miliona dolara zarađenih od ugovora. Pored dešavanja na parketu, Fridom je godinama poznat i po žestokom političkom angažmanu kao jedan od najglasnijih kritičara turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, zbog čega se već duže vreme nalazi u sukobu sa vlastima u domovini.