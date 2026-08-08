Kanter testira sve apsurde WNBA! Nekadašnji centar Niksa želi da bude košarkašica

Nekadašnji NBA centar Enes Kanter Fridom ponovo je privukao ogromnu pažnju svetske javnosti objavom da namerava da se zvanično prijavi za WNBA draft 2027. godine. Bivši košarkaš Jute Džez, Oklahome, Njujorka, Portlanda i Bostona naveo je da je sa svojim timom detaljno analizirao važeće propise ženske najjače lige na svetu i zaključio da, prema njegovom tumačenju pravila, ispunjava sve neophodne uslove za prijavu.

Obraćajući se javnosti putem video-snimka na društvenim mrežama, Fridom je istakao da njegova namera nije da bilo koga omalovažava, već da proveri doslednost i jednakost u primeni pravila. Naglasio je da se pravila moraju primenjivati bez izuzetaka i jednako za sve koji žele da se takmiče, dodavši da očekuje od WNBA da ostane dosledna sopstvenim principima.