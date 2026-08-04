Blagojević u Rusiji 3/3 u porazima

Bila je to utakmica u kojoj je Blagojević, poput većine trenera kada je na programu drugo takmičenje, odmarao nosioce igre. Zbog toga se nije oslonio na novajliju iz Čukaričkog, Slobodana Tedića, kao ni na starosedeoca Stefana Lončara (nekadašnjeg kapitena Novog Pazara), dok među starterima nisu bili ni Benšimol ili Arseni Dmitrijev.

Posledica je komotna pobeda gostiju sa Dona. Takav scenario je nagovešten već u prvih sedam minuta, kada su pogađali Nigerijac Olusegun i Jaroslav Mihailov, dok su u nastavku bili precizni Imran Aznaurov i Danila Prohin.

Ovo je treći poraz Akrona iz isto toliko takmičarskih utakmica. Zanimljivo, sve ih je pretrpeo kod kuće, a broj primljenih golova (pet od Zenita, dva od Rubina i četiri od Rostova) sugeriše da je odbrana trenutno najveći problem Blagojevićevog tima. Ovih 0:4 verovatno najmanje bole, jer se Kup Rusije igra po grupama, pa će sledeći rivali ekipe iz Toljatija biti moskovski timovi, CSKA i Lokomotiva.

A u narednom kolu Premijer lige Blagojevićev sastav putuje baš u glavni grad na megdan Lokosima.