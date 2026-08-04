Abaligaška pijaca: Ameri stižu na sve strane
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 17:28
Potpise ozvaničili Slovan, Beč i Ilirija
Bilo je dosta zanimljivih potpisa u ABA ligi i mimo timova koji konkurišu za sam vrh. Apsolutno sve ekipe izgledaju vrlo aktivno na tržištu i praktično svakodnevno novajlije dolaze u redove klubova koji se bore na Jadranu.
Naravno, potražnja za Amerikancima je ogromna, pa tako oni dolaze na sve strane, a danas su akvizicije za narednu sezonu obelodanili Slovan, Beč i Ilirija.
Izabrane vesti
Debitant u ABA ligi pokazuje da neće biti samo puki statista. Najbolji potez predstavlja svakako angažovanje jednog od najperspektivnijih regionalnih trenera Dejana Jakare, koji slaže kockice, pa je tako Slovan odlučio da angažuje Dezura Buija. Radi se o momku iz Bronksa koji igra na poziciji plejmejkera, a prošlu sezonu proveo je u Dinamu iz Sasarija. Amerikanac dejstvuje na poziciji organizatora igre i u Palakanestru je u proseku beležio učinak od 13,4 poena, 28, skokova i 6,8 asistencija. Ono što može da mu bude problem u fizikalnoj ligi, kakva je ABA, jer je visok svega 179 centimetara.
Beč je prošle takmičarske godine uspeo nekako da ostane u ligi, a sada želi da izbegne taj scenario mnogo pre poslednjeg kola, pa je tako austrijski tim odlučio da se aktivira na tržištu.
Ekipa Beča potpisala dovela je u svoje redove Grenta Šerfilda. Baš kao kod Slovana i ovde se radi o organizatoru igre, koji će imati za zadatak da bude prvi kreator u Beču. Nekada je momak iz Kanzasa obećavao, jer je posle prestižnih koleža pokušao u Metropolitanu, Hapoel Ber Ševi i Rasti, ali onda je krenuo blagi pad, pa je lane nosio dresove Lovena i poljskog Trefl Sporta. Ipak, kada se pogledaju brojke deluje to pristojno, pa je tako u poslednjem angažmanu u Poljskoj imao učinak od 13,3 poena, 2,1 skok i 3,9 asistencija.
Što se tiče Ilirije, ona je dovela pojačanje pod košem u vidu Kola Hargrova. Ovaj momak dejstvuje na poziciji krilnog centra, a ovo će mu biti prvo iskustvo u profesionalnoj košarci. U Ljubljanu stiže kao diplomac Providensa, ali se tamo u ovoj sezoni nije puno naigrao, jer je u proseku za 13 minuta imao ostvarenih 1,8 poena i 2,9 skokova.