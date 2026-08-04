Abaligaška pijaca: Ameri stižu na sve strane

Debitant u ABA ligi pokazuje da neće biti samo puki statista. Najbolji potez predstavlja svakako angažovanje jednog od najperspektivnijih regionalnih trenera Dejana Jakare , koji slaže kockice, pa je tako Slovan odlučio da angažuje Dezura Buija . Radi se o momku iz Bronksa koji igra na poziciji plejmejkera, a prošlu sezonu proveo je u Dinamu iz Sasarija. Amerikanac dejstvuje na poziciji organizatora igre i u Palakanestru je u proseku beležio učinak od 13,4 poena, 28, skokova i 6,8 asistencija. Ono što može da mu bude problem u fizikalnoj ligi, kakva je ABA, jer je visok svega 179 centimetara.

Beč je prošle takmičarske godine uspeo nekako da ostane u ligi, a sada želi da izbegne taj scenario mnogo pre poslednjeg kola, pa je tako austrijski tim odlučio da se aktivira na tržištu.

Ekipa Beča potpisala dovela je u svoje redove Grenta Šerfilda. Baš kao kod Slovana i ovde se radi o organizatoru igre, koji će imati za zadatak da bude prvi kreator u Beču. Nekada je momak iz Kanzasa obećavao, jer je posle prestižnih koleža pokušao u Metropolitanu, Hapoel Ber Ševi i Rasti, ali onda je krenuo blagi pad, pa je lane nosio dresove Lovena i poljskog Trefl Sporta. Ipak, kada se pogledaju brojke deluje to pristojno, pa je tako u poslednjem angažmanu u Poljskoj imao učinak od 13,3 poena, 2,1 skok i 3,9 asistencija.

Što se tiče Ilirije, ona je dovela pojačanje pod košem u vidu Kola Hargrova. Ovaj momak dejstvuje na poziciji krilnog centra, a ovo će mu biti prvo iskustvo u profesionalnoj košarci. U Ljubljanu stiže kao diplomac Providensa, ali se tamo u ovoj sezoni nije puno naigrao, jer je u proseku za 13 minuta imao ostvarenih 1,8 poena i 2,9 skokova.