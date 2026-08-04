Džabari, dobro došao nazad (FOTO)
Vreme čitanja: 4min | uto. 04.08.26. | 17:27
Parker gost čuvenog univerziteta Djuk, gde je studirao i bio velika zvezda
Kako je Džabari Parker igrao na Djuku davnih dana, to je bila poezija. Krilni centar bio je jedan od najdominantnijih košarkaša tada u NCAA. Igrao je jednu sezonu, ali za tu jednu sezonu je bio tata-mata. Prototip modernog krilnog centra, sve je imao Džabari Parker, samo nije imao sreće. Bio je drugi pik na NBA draftu, došao je kao spasilac tada slabašnih Milvoki Baksa, međutim povrede su uradile svoje i nikada igrač iz Čikaga nije bio ni blizu onoj velikoj zvezdi sa Djuka.
Vukao se i sukljao po NBA ligi - imao je pristojnih sezona i znao je da zablista - ali ipak nikada nije ni blizu ispunio taj potencijal i sve što mu se predviđalo. Već tri godine je u Evropi, igrao je kratko i za Partizan Mozzart Bet pre nego što je otišao na pozajmicu u Huventud, što je tek priča sama za sebe, a sada se na kratko vratio na Djuk.
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Dok je odmor, rešio je da se vrati i da vidi šta Blu Devilsi rade ovog leta, gde se pripremaju za narednu sezonu. Lepo im je bilo što je nekadašnja velika zvezda njihovog koledža došla da vidi kakvo je stanje na Djuku, pa su se pohvalili na društvenim mrežama da je Džabari tu.
"Džabari Parker, dobro došao nazad", kratko i jasno stoji u objavi "plavih đavola".
Prati i dalje krilni centar šta se sve dešava na Djuku, pa je imao i poruku za sve tamo.
"Sada imamo i određeno iskustvo i napravićemo velike stvari. I ja sam deo ekipe, iako sada sve pratim izdaleka. I dalje sam uz vas, redovno proveravam kako ste, a svako može da me pozove", kaže Amerikanac.
Partizan Mozzart Bet treba da reši sve oko Parkera ovog leta jer mu za sledeću sezonu dođe 2.500.000 evra po ugovoru koji ima, a jasno je da za njih neće igrati jer ga Đoan Penjaroja ne želi. Očigledno je i da on neće da igra za beogradskog velikana, tako da se traži rešenje.
Dok crno-beli sklapaju tim za narednu sezonu, a Džabari je na nekadašnjem koledžu...