Džabari, dobro došao nazad (FOTO)

Kako je Džabari Parker igrao na Djuku davnih dana, to je bila poezija. Krilni centar bio je jedan od najdominantnijih košarkaša tada u NCAA. Igrao je jednu sezonu, ali za tu jednu sezonu je bio tata-mata. Prototip modernog krilnog centra, sve je imao Džabari Parker, samo nije imao sreće. Bio je drugi pik na NBA draftu, došao je kao spasilac tada slabašnih Milvoki Baksa, međutim povrede su uradile svoje i nikada igrač iz Čikaga nije bio ni blizu onoj velikoj zvezdi sa Djuka.

Vukao se i sukljao po NBA ligi - imao je pristojnih sezona i znao je da zablista - ali ipak nikada nije ni blizu ispunio taj potencijal i sve što mu se predviđalo. Već tri godine je u Evropi, igrao je kratko i za Partizan Mozzart Bet pre nego što je otišao na pozajmicu u Huventud, što je tek priča sama za sebe, a sada se na kratko vratio na Djuk.