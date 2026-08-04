Bruno Duarte i Dejan Stanković (Starsport)
SASTAVI – Hapoel Ber Ševa - Crvena zvezda: Lukasen od starta, Duarte u špicu
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uto. 04.08.26. | 18:17
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 3. KOLO (PRVI MEČ)
Hapoel Ber Ševa – Crvena zvezda (19.30)
Sudija: Hesus Hil Manzano (Španija)
Stadion: Haladaš (Sombatelj)
Hapoel Ber Ševa (4-3-3): Marćano – Mizrahi, Migel Vitor, Rotman, Baltaća – Jehošuha, Ventura, E. Perec – Ist, Ahmad, Zlatanović
Crvena zvezda (4-2-3-1): Mateus – Tiknizjan, Eraković, Lukasen, Seol – Abu Fani, Krunić – Ivanić, Kostov, Bukari – Duarte
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