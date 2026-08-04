Fudbalski nobles ispratio Franka Barezija na večni počinak

Skandiranje, zastave Milana, aplauzi, transparenti... Kolorit kakav se i očekivao. Za omiljenu i neprežaljenu legendu Rosonera.

Milano, Italija i fudbalska Evropa u celini, ispatili su danas na večni počinak Franka Barezija , jednog od najboljih defanzivaca svih vremena. Na trgu Svetog Ambrozija navijači su se skupljali još od devet sati ujutru, da bi ih u kasno popodne bilo na hiljade ispred istoimene bazilike - ljudi svih uzrasta, sa crveno-crnim šalovima, kapama, majicama, i naravno neizostavnim brojem šest na leđima.

"Jedan kapiten, postoji samo jedan kapiten", pevali su prisutni uz neizostavno skandiranje imena Franka Barezija, dok se crni automobil sa kovčegom približavao crkvi. Dirljiv ambijent naizmenično je izazivao suze i navijačku pesmu. Ekipa Milana trenutno se nalazi na turneji po Australiji. Tako su se od aktuelnih prvotimaca na oproštaju od Barezija našli samo povređeni Kristijan Pulišić i Santijago Himenez. Kapiten Majk Menjan dobio je produženi odmor nakon Mundijala, pa se ni on nije pojavio, što su italijanski mediji upečatljivo konstatovali. Rukovodstvo kluba predstavljali su vlasnik Geri Kardinale, predsednik Paolo Skaroni, te direktori Masimo Kalveli i Jovan Kirovski. Zanimljivo, Zlatan Ibrahimović nije našao za shodno da se pojavi, što bi dodatno moglo da naruši njegov odnos s navijačima Milana.

Od Barezijevih saigrača tu su bili Paolo Maldini - naslednik kapitenske trake, zatim Marko van Basten, Roberto Bađo, Đovani Gali, Mauro Tasoti, Filipo Gali, Alberto Kostakurta, Dejan Savićević, Danijele Masaro, Marko Simone, Pjetro Paolo Virdis, Pjetro Vjerhovod, Sebastijano Rosi, Anđelo Karbone, Roberto Musi... Nisu izostali ni asovi koji su Barezija znali samo kao kao za veliko ime kluba, poput Klarensa Sedorfa, golmana Dide, Rikarda Montoliva, Alesandra Florencija, ali ni oni protiv kojih je vodio velike bitke na terenu: Bergomi, Dosena, Paljuka... Italijanski i evropski klubovi poslali su brojne delegacije. Ponajviše pažnje izazvala je Interova, na čijem čelu je bio Bepe Marota. Juventus su predstavljali Đanluka Pesoto i Riki Masara, Torino predsednik Urbano Kairo, Parmu Nevio Skala, Fudbalski savez Italije Klaudio Ranijeri. Nijedan član porodice Berluskoni nije viđen oko bazilike...