Salah rekao “da”! Imaće najveću platu u evropskom fudbalu!

Turski transfer insajderi tvrde da se prethodnih dana na obali Crnog mora čekalo zeleno svetlo egipatskog fudbalera i njegovog agenta koje je stiglo danas. Ostala je još samo jedna klauzula (nije poznato koja) da se usaglasi pre nego što Salah stavi potpis.

Iako po evropskim medijima i društvenim mrežama kruže razne brojke i cifre kada su u pitanju plate najboljih fudbalera, gledajući samo godišnju neto zaradu na ime plate, Salah će biti broj jedan.

1. Erling Haland (Mančester Siti) – 16.630.000

2. Kilijan Embape (Real Madrid) – 15.600.000

3. Viktor Osimen (Galatasarj) – 15.000.000

3. Vinisijus Žunior (Real Madrid) – 15.000.000

5. Džamal Musijal (Bajern) – 13.300.000

6. Hari Kejn (Bajern) –13.200.000

7. Virdžil van Dajk (Liverpul) – 11.700.000

8. Ederson (Fenerbahče) – 11.000.000

9. Jan Oblak (Atletiko Madrid) – 10.400.000

9. Dajo Upamekano (Bajern) – 10.400.000

9. Jozua Kimih (Bajern) – 10.400.000

12. Džud Belingem (Real Madrid) – 10.000.000

13. Markus Rašford (Mančester Junajted) – 9.670.000

13. Bukajo Saka (Arsenal) – 9.670.000

13. Džek Griliš (Mančester Siti) – 9.670.000

16. Bruno Fernandeš (Mančester Junajted) – 9.500.000

17. Omar Marmuš (Mančester Siti) – 9.350.000

18. Usman Dembele (PSŽ) – 9.100.000

19. Leroj Sane (Galatasaraj) – 9.000.000

19. Lautaro Martinez (Inter) – 9.000.000

Neki od ovih fudbalera zarađuju i više na godišnjem nivou. Primera radi, Kilijan Embape na svaku godišnju uplatu dobije još 25.000.000 evra kao deo bonusa za potpis vrednog 125.000.000 evra za pet godina koji je potpisao po dolasku iz Pariza. Viktor Osimen ima još 1.000.000 bonusa za lojalnost na godišnjem nivou plus 5.000.000 evra po sezoni na ime marketinških prava, što je zapravo deo plate koju mu pokrivaju sponzori. Ali, kada se računa isključivo godišnja plata bez bonusa i marketinga, Salah će biti prvi.

Dok se čeka ozvaničenje njegovog potpisa, turski mediji javljaju da je Egipćanin tražio da mu se deo godišnje zarade isplati unapred, na šta je Trabzon pristao. Podsetimo, Salah je slobodan nakon isteka ugovora sa Liverpulom, a celog leta je trajala neizvesnost oko njegovog budućeg kluba. Imao je ponude iz MLS lige i Saudijske Arabije, ali je najuporniji bio Bešiktaš. Čak se spekulisalo da je Salah pristao na dvogodišnji ugovor vredan 30.000.000 evra u Istanbulu, ali je potom u priču uskočio Trabzon sa bogatijom ponudom…

Salah je imao prilično zanimljive u slove u pregovorima sa bordo-plavima. Tražio je i dobio da mu pripadne 20-25 odsto ukupnog prihoda od prodaje dresova. Tražio je i veću kontrolu nad društvenim mrežama, odnosno birao je kako će da se pojavljuje u marketinškim akcijama kluba i šta će da reklamira. Na sve je Trabzon pristao kako bi ostvario "transfer veka" kako je već etiketiran u truskim medijima. Iako su do sada istanbulski velikani Galata, Fener, Bešiktaš bili poznati po bombastičnim transferima zvučnih imena, Trabzon je taj koji je rešio da ovog leta izazove zemljotres.

Turski klub je danas u popodnevnim časovima već započeo proceduru za stavljanje privatnog aviona u pripravnost dok čeka Salahov potpisan ugovor. Egipćanin je trenutno na odmoru u Grčkoj i moglo bi čak i večeras da se desi da krene put Turske. Možemo samo da zamislimo na šta će ličiti grad na dočeku egipatske zvezde. Ustvari, ne možemo...

Trabzon trenutno od poznatih imena u sastavu ima Stefana Savića, Andrea Onanu, Pola Onuačua... Ali i još neke vrlo zanimljive igrače. Ovog leta su već potrošili preko 40.000.000 evra na pojačanja. Čak 13.000.000 evra su izdvojili za turskog napadača Arala Šimšira iz Midtjilanda, 8.500.000 za albanskog ofanzivca Ernesta Mučija iz Bešiktaša, 8.500.000 za mlado krilo Nou Savijola iz Vitorije Gimaraes, a 7.000.000 za levog beka Sidnija Kabrala koji je zablistao u dresu Zelenortskih Ostrva na Mundijalu... Merđutim, ništa od toga ne može da se meri sa efektom Salahovog dolaska.