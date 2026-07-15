Bogovi, istorija, magija: Argentina i Engleska u večitom okršaju

Možda Argentina ne igra onu "La Skalonetu", kako su to argentinski novinari skloni superlativima, nazvali igru Argentine pre četiri godine u Kataru kada su Mesi i drugovi nadmoćno osvojili titulu. Argentina u Kanadi, SAD i Meksiku je pomalo i štucala, nije to bila tako tečna melodija, a biće da se pojavila i po koja falš nota.

Svejedno, ove večeri neće nedostajati naboja i strasti, kako na terenu tako i van njega, ma kako bi neki današnji sledbenici Borhesa ovo suočavanje na zelenom polju okarakterisali. Bitka predstoji, bojište je spremno, čeka se pobednik.

Sudar dva stila, dva potpuno različita temperamenta, kulture, filozofije života. Okršaj Argentine i Engleske je okršaj suprotnosti, okršaj toplog juga i hladnijeg severa. Da je kojim slučajem živ, čuveni argentinski pisac Horhe Luis Borhes bio bi verovatno jedini stanovnik Argentine koji bi večerašnjih 90 ili 120 i kusur minuta, proveo daleko od radio ili TV prijemnika. Kao da nije bio Argentinac, jer nemoguće je da je neko bio odatle, a da kaže da je "fudbal popularan zato što je glupost popularna". No, da pustimo Borhesa , on je proslavio Argentinu na književnom polju, Maradona i Mesi su pisali istoriju na fudbalskom terenu i svako dobija svoje počasti.

Lionel Skaloni, čovek koji godinama unazad diriguje argentinskim orkestrom, morao je uoči okršaja sa Engleskom da brani učinak svog tima.

"Teško je doći do polufinala Svetskog prvenstva, a da ne patite. Morate da budete daleko superiorniji. U stvari, mislim da smo na prethodnom Mundijalu bili superiorni u odnosu na protivnike, ali i da smo se i tada mučili. Istina je da smo navikli na te stvari, ali na Svetskom kupu krucijalno je prevazići probleme i doći do ove faze. Imamo jaku želju i ambiciju. Moramo se vratiti fudbalu, mi smo uvek bili dobri u tome. Želimo da još jednom vidimo na delu igrače koji su nam omogućili da igramo tako dobar fudbal", podvukao je Skaloni i tu je apsolutno u pravu.

Mnogo je onih koji ne mogu da zaobiđu animozitete i sukobe koji su viđeni između dve zemlje u prošlom veku. Sukob oko Foklandskih ostrva 1982. godine, uticao je na mnogo toga, ali Skaloni sada kaže da to više nije bitno i da je jedina stvar kojoj se treba okrenuti - fudbal.

"Ovo će biti fudbalski meč. Šta možemo da uradimo oko toga šta se desilo pre 40 godina? Besmisleno je. To je deo naše istorije, tužno je, ali ne mogu da budem ovde i da da kažem da je ovo više od utakmice. Postoje ljudi koji su patili previše da bih ja došao i rekao drugačije. Nisam tu da bih dodavao ulje na vatru. Igrači znaju da je ovo polufinale Svetskog kupa, to je velika stvar", podvlači selektor Argentine.

KEJN POSTIŽE VIŠE GOLOVA OD BELINGEMA, DA - 2,00, NE - 1,75

Nije se samo Argentina mučila, isto je zadesilo i Engleze. Tim Tomasa Tuhela imao je uspone i padove tokom turnira, protiv Norvežana su u četvrtfinalu gubili, ali su se na kraju vratili u igru i pobedili.

"Siguran sam da će ovo biti mnogo drugačiji meč od poslednjeg, Pokušaćemo da popravimo stvari koje nisu dobro funkcionisale protiv Švajcarske. Pričali smo o svemu, analizirali. Mislim da smo u dobroj formi i sada igramo protiv velikog tima. Nadam se da ćemo imati priliku da prođemo. Da, Belingem i Kejn su dva igrača koje bi svaki trener poželeo da ima, bez dileme. Pokušaćemo da ih neutrališemo našim oružjem, našom snagom", dodao je Skaloni.

Istorijat mečeva između dve zemlje je takav da je Engleska u prednosti. Gordi Albion je pobedio šest puta, Argentina tri, pet mečeva je završeno nerešeno. Na Mundijalima Engleska je 1962. pobedila sa 3:1, potom i četiri godine kasnije u četvrtfinalu sa 1:0, na tom turniru na kojem su jedini put došli do titule, kod kuće.

Onda imamo taj čuveni okršaj iz 1986. kada je Argentina u Meksiku slavila sa 2:1 u četvrtfinalu, potom je 1998. u Francuskoj posle 2:2 u osmini finala, Argentina prošla na penale, a Dejvid Bekam zaradio isključenje pošto je "šutnuo" Dijega Simeonea. Englezi su potom 2002. u Japanu i Južnoj Koreji slavili u grupnoj fazi sa 1:0.

Ništa manje burno i ludo ove večeri neće biti ni u Engleskoj, gde se grozničavo očekuje ulazak u finale i šansa da se posle 60 godina dođe do druge svetske titule. Selektor Tomas Tuhel, iako ophrvan poslednjih dana i borbom sa ostrvskim medijima, kaže da nimalo ne oseća pritisak pred meč ovakvog značaja.

"Pritisak? Ne osećam teret. Možda osećamo izvesnu tenziju i bićemo nervozni, ali to je normalno. Ono što mi se dopada je taj takmičarski osećaj kod igrača, gladni su i uzbuđeni što igraju jednu ovakvu utakmicu. Reč je o dva dresa, dve ikone. To su istorijski mečevi, momenti koji se pamte. Svi prepoznaju ova dva dresa i žele da budu deo spektakla", kaže Tuhel.

Ni on poput Skalonija nije želeo da dodaje ulje na vatru u tom rivalstvu, ali apostrofira značaj susreta i želju njegovog tima za pobedom.

"Znamo zašto smo ovde, šta želimo. Nikada se nismo skrivali iza toga da tako nešto sanjamo i želimo. Mi smo u polufinalu, do ove tačke stigli smo gladni uspeha", dodao je Tuhel koji je na poslednjem treningu na raspolaganju imao sve igrače. Džarel Kvansa je jedini van tima zbog isključenja na meču sa Meksikom.