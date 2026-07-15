Monako se oprostio od centra, sada se čeka Partizan
Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 15:25
Kevarijus Hejs završio epizodu u Monaku, sada se očekuje saopštenje crno-belih
Sve spekulacije su konačno završene, a poslednja prepreka na putu ka Beogradu zvanično je otklonjena. Košarkaški klub Monako i zvanično se oprostio od Kevarijusa Hejsa, čime je američkom centru otvoren put da ozvaniči saradnju sa Partizan Mozzart Betom.
Klub iz Kneževine je putem svojih zvaničnih kanala uputio emotivnu poruku zahvalnosti igraču koji je tokom jedne sezone ostavio dubok trag svojom borbenošću i profesionalizmom. Istakli su njegovo primerno ponašanje, neverovatan smisao za žrtvovanje na terenu i potpunu posvećenost ekipi, poželevši mu sreću u nastavku karijere uz poruku da će svima u dvorani „Gaston Medecin“ izuzetno nedostajati.
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Ovaj rastanak praktično predstavlja uvod u ozvaničenje posla sa Partizanom. Mozzart Sport je najavio da su crno-beli pre nekoliko nedelja postigli definitivan dogovor sa iskusnim centrom. Hejs bi sa beogradskim klubom trebalo da potpiše dvogodišnji ugovor vredan jedan i po miliona dolara po sezoni (ukupno tri miliona dolara), čime će Đoan Penjaroja dobiti ključnog defanzivnog specijalistu u reketu za predstojeće izazove.
Kevarijus Hejs iza sebe ima bogat evroligaški pedigre. Pre epizode u Monaku, gde je podelio minute sa Danijelom Tajsom i odigrao čak 40 utakmica u eliti, nastupao je za Žalgiris, Pariz, Bursu, Asvel i Kantu. Profilisao se kao jedan od najpokretljivijih i najpouzdanijih defanzivnih centara u Evroligi, igrač sa izuzetnim osećajem za rampu i zaštitu obruča, koji u napadu ne troši mnogo lopti, već donosi ogromnu energiju kroz skok u napadu i brzu tranziciju.
Iako crno-beli još uvek nisu izdali zvanično saopštenje o promociji novog pojačanja, nakon ove objave Monaka jasno je da je samo pitanje dana kada će američki centar i zvanično zadužiti crno-belu opremu i postati stub nove odbrane beogradskog tima.
Zanimljivo, Partizan je trenutno jedini klub u Evroligi koji nije ozvaničio niti jedno pojačanje ove sezone.