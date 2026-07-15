Monako se oprostio od centra, sada se čeka Partizan

Ovaj rastanak praktično predstavlja uvod u ozvaničenje posla sa Partizanom. Mozzart Sport je najavio da su crno-beli pre nekoliko nedelja postigli definitivan dogovor sa iskusnim centrom. Hejs bi sa beogradskim klubom trebalo da potpiše dvogodišnji ugovor vredan jedan i po miliona dolara po sezoni (ukupno tri miliona dolara), čime će Đoan Penjaroja dobiti ključnog defanzivnog specijalistu u reketu za predstojeće izazove.

Kevarijus Hejs iza sebe ima bogat evroligaški pedigre. Pre epizode u Monaku, gde je podelio minute sa Danijelom Tajsom i odigrao čak 40 utakmica u eliti, nastupao je za Žalgiris, Pariz, Bursu, Asvel i Kantu. Profilisao se kao jedan od najpokretljivijih i najpouzdanijih defanzivnih centara u Evroligi, igrač sa izuzetnim osećajem za rampu i zaštitu obruča, koji u napadu ne troši mnogo lopti, već donosi ogromnu energiju kroz skok u napadu i brzu tranziciju.

Iako crno-beli još uvek nisu izdali zvanično saopštenje o promociji novog pojačanja, nakon ove objave Monaka jasno je da je samo pitanje dana kada će američki centar i zvanično zadužiti crno-belu opremu i postati stub nove odbrane beogradskog tima.

Zanimljivo, Partizan je trenutno jedini klub u Evroligi koji nije ozvaničio niti jedno pojačanje ove sezone.