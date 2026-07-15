Uroševića mami ponuda iz Sibira
Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 15:12
Kao i pre godinu dana bivši kapiten Partizana je slobodan u izboru nove sredine, a ovog puta na stolu ima poziv Kizilžara
Imao je pred početak prošle sezone Slobodan Urošević poziv kazahstanskog prvoligaša Aktobea, delovalo je da je blizu selidbe u centralnu Aziju, ali tada se ipak odlučio da pređe u TSC iz Bačke Topole. Ta saradnja nije bila plodonosna, tim sa severa Srbije je ispao u Mozzart Bet Prvu ligu, a Urošević je sada ponovo slobodan u izboru kluba. I opet ima poziv iz Kazahstana...
Samo, prema pisanjima tamošnjih medija, razlika je u imenu kluba. Ovog puta 32-godišnjeg fudbalera zove Kizilžar, klub iz Petropavla, krajnjeg severa Kazahstana. Da budemo precizniji, iz oblasti Sibira.
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Navodno, Urošević je inicijalno prihvatio uslove koji mu se nude i, ako se te informacije ispostave tačni, uskoro bi mogao da bude promovisan. Kizilžar svakako nema vremena za čekanje, žuri mu se sa promocijom, jer prvenstvo je u toku i već je odigrano 17 kola.
A, crno-crveni su u zoni ispadanja...
20.30: (2,95) Dečić (3,25) Lijepaja (2,30)
Sa samo 15 osvojenih bodova prvi su ispod crte, imaju bod manje od Altaja, odnosno dva od Kaspija. Urošević bi sa svojim iskustvom svakako mnogo značio Kazahstancima, za koje već igra srpski vezista Nedeljko Pisčević.
Doduše, pitanje je da li je čoveku koji je osvojio dva Kupa Srbije sa Partizanom i jedan Superkup Kipra sa Arisom iz Limasola do nove borbe za opstanak. Prošle sezone za TSC je odigrao 28 mečeva, bez učinka u vidu golova ili asistencija.
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