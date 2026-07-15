Uroševića mami ponuda iz Sibira

Navodno, Urošević je inicijalno prihvatio uslove koji mu se nude i, ako se te informacije ispostave tačni, uskoro bi mogao da bude promovisan. Kizilžar svakako nema vremena za čekanje, žuri mu se sa promocijom, jer prvenstvo je u toku i već je odigrano 17 kola.

A, crno-crveni su u zoni ispadanja...

20.30: (2,95) Dečić (3,25) Lijepaja (2,30)

Sa samo 15 osvojenih bodova prvi su ispod crte, imaju bod manje od Altaja, odnosno dva od Kaspija. Urošević bi sa svojim iskustvom svakako mnogo značio Kazahstancima, za koje već igra srpski vezista Nedeljko Pisčević.

Doduše, pitanje je da li je čoveku koji je osvojio dva Kupa Srbije sa Partizanom i jedan Superkup Kipra sa Arisom iz Limasola do nove borbe za opstanak. Prošle sezone za TSC je odigrao 28 mečeva, bez učinka u vidu golova ili asistencija.

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