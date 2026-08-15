Gudelju u Italiji ugovor na 1+1 godinu
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Vreme čitanja: 1min | sub. 15.08.26. | 20:45
Izvisili Antverpen, Kadiz, Bolonja...
Njegova želja bila je da ostane makar još godinu dana u Sevilji, ali kako su u klubu iz Andaluzije smatrali da je vreme za rastanak, dozvolili su da mu istekne ugovor. Tako je Nemanja Gudelj (34) već neko vreme slobodan agent, u potrazi za novim poslodavcem.
Pominjalo se nekoliko opcija u poslednjih pet-šest nedelja. Od belgijskog Antverpena (gde bi ga navodno rado video Mark Overmars), preko španskog Kadiza, pa do Udinezea i Bolonje. Na kraju, izgleda da je će srpski reprezentativac obući crno-belo.
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Pisali smo početkom avgusta da Kosta Runjaić vidi iskusnog univerzalca kao komandanta odbrane, a sada stiže glas sa Apenina da je dogovor na pomolu. Iz više izvora može se čuti kako su Zebre ispunile finansijske uslove nekadašnjeg igrača Ajaksa, lisabonskog Sportinga, kineskih klubova Tede i Guangdžou Evergrandea, te da će ugovor biti potpisan na jednu, plus jednu godinu.
Gudelj je odigrao 196 utakmica u španskoj La ligi, 180 u holandskoj Erediviziji, šezdesetak u Ligi šampiona i Ligi Evrope. Ogromno iskustvo što nosi sa sobom značiće Udinezeu u novoj sezoni...