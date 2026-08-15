Gudelju u Italiji ugovor na 1+1 godinu

Njegova želja bila je da ostane makar još godinu dana u Sevilji, ali kako su u klubu iz Andaluzije smatrali da je vreme za rastanak, dozvolili su da mu istekne ugovor. Tako je Nemanja Gudelj (34) već neko vreme slobodan agent, u potrazi za novim poslodavcem.

Pominjalo se nekoliko opcija u poslednjih pet-šest nedelja. Od belgijskog Antverpena (gde bi ga navodno rado video Mark Overmars), preko španskog Kadiza, pa do Udinezea i Bolonje. Na kraju, izgleda da je će srpski reprezentativac obući crno-belo.