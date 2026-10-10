Boka dva puta gubila, ali preživela Instituto u Kordobi
Vreme čitanja: 3min | sub. 10.10.26. | 03:00
Međutim, domaćin je i dalje na prvom mestu A grupe Klausure
Instituo igra sjajno ove sezone. Malo ko je očekivao da će se ekipa iz Kordobe naći u bilo kom momentu na čelu tabele A grupe Klausure, ali su crveno-beli lideri i posle 12 odigranih kola.
Tražila se karta više za večerašnji okršaj na stadionu Presidente Perone u Kordobi jer je u goste dolazila zahuktala Boka. Očekivalo se da neko od dva tima prekine pobedonosni niz u ligi, a na kraju smo dobili festival golova i remi završen rezultatom - 2:2.
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Možda su misli igrača Boke već usmerene na polufinalne okršaje Kopa Sudamerikane sa Vaskom, a tako se ovaj tim Instituta ne može pobediti. Zapravo, kada se podvuče crta, može se reći da je domaćin bio bolji i više zaslužio pobedu. Jesu gosti imali daleko veći posed lopte (69 posto), ali je Instituo dva puta vodio i to uz nekolicinu odličnih šansi da i treći put zatrese mreću jednog od dva najveća argentinska tima.
Domaćin je do prvog vođstva došao vrlo rano, već u 14. minutu. Instituto je imao slobodni udarac, lopta je stigla do kaznenog prostora Boke i posle neuspešnog pokušaja glavom, pala na nogu pravo Fernandu Rubenu Alarkonu koji ju je zakucao pravo u mrežu. Od ovog momenta krenula je inicijativa gostiju. Boka je krenula da napada i vrlo brzo stigla do poravnanja.
Bizarna situacija dogodila se u kaznenom prostoru Instituta. Golman tima iz Kordobe je uhvatio loptu, potom pao preko saigrača i ispustio ju je iz ruku. Ona se otkotrljala pravo do Enera Valensije, a on je nekako sproveo u protivničku mrežu za - 1:1.
Do kraja prvog poluvremena nije bilo promene rezultata. Očekivalo se da će Boka da pritisne u nastavku i pokuša vrlo brzo da dođe do preokreta, ali... Vrlo brzo je usledio hladan tuš za slavni klub.
Viđen je još jedan gol iz prekida, ali ovaj put posle kornera. Dobio je domaćin udarac iz ugla u 48. minutu i ponovo je posle udarca glavom lopta došla pravo do igrača Instituta, a Honatan Galvan ponovo doveo crveno-bele u vođstvo.
Ova prednost je takođe bila kratkog daha za Instituto. Usledila u 56. minutu kontra Boke koju je u pogodak pretvorio Migel Merentiel i tako postavio konačan rezultat. Mogli su i jedni i drugi do trijumfa do kraja meča, ali su mreže do poslednjeg sudijskog zvižduka mirovale.