Boka dva puta gubila, ali preživela Instituto u Kordobi

Tražila se karta više za večerašnji okršaj na stadionu Presidente Perone u Kordobi jer je u goste dolazila zahuktala Boka. Očekivalo se da neko od dva tima prekine pobedonosni niz u ligi, a na kraju smo dobili festival golova i remi završen rezultatom - 2:2.

Instituo igra sjajno ove sezone. Malo ko je očekivao da će se ekipa iz Kordobe naći u bilo kom momentu na čelu tabele A grupe Klausure, ali su crveno-beli lideri i posle 12 odigranih kola.

Možda su misli igrača Boke već usmerene na polufinalne okršaje Kopa Sudamerikane sa Vaskom, a tako se ovaj tim Instituta ne može pobediti. Zapravo, kada se podvuče crta, može se reći da je domaćin bio bolji i više zaslužio pobedu. Jesu gosti imali daleko veći posed lopte (69 posto), ali je Instituo dva puta vodio i to uz nekolicinu odličnih šansi da i treći put zatrese mreću jednog od dva najveća argentinska tima. Domaćin je do prvog vođstva došao vrlo rano, već u 14. minutu. Instituto je imao slobodni udarac, lopta je stigla do kaznenog prostora Boke i posle neuspešnog pokušaja glavom, pala na nogu pravo Fernandu Rubenu Alarkonu koji ju je zakucao pravo u mrežu. Od ovog momenta krenula je inicijativa gostiju. Boka je krenula da napada i vrlo brzo stigla do poravnanja.

Bizarna situacija dogodila se u kaznenom prostoru Instituta. Golman tima iz Kordobe je uhvatio loptu, potom pao preko saigrača i ispustio ju je iz ruku. Ona se otkotrljala pravo do Enera Valensije, a on je nekako sproveo u protivničku mrežu za - 1:1. Do kraja prvog poluvremena nije bilo promene rezultata. Očekivalo se da će Boka da pritisne u nastavku i pokuša vrlo brzo da dođe do preokreta, ali... Vrlo brzo je usledio hladan tuš za slavni klub.