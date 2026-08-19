Boka se razgoropadila, ali sad sledi ono pravo
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 04:18
Argentinski velikan silovit u osmini finala Sudamerikane
Nakon razočaravajuće eliminacije iz grupne faze Kopa Libertadores, Boka Juniors je nastavila drugi deo sezone u nokaut fazi Kopa Sudamerikane.
I na prvoj prepreci ostavila je jak utisak. Sa ukupnih 7:1 eliminisala je paragvajski Deportivo Rekoletu pošto je večeras kao gost slavila sa ubedljivih 4:0. Doduše, ovo zaista nije bio rival od kojeg je Boka trebalo da strepi. Mnogo teži posao čeka je u četvrtfinalu protiv Sao Paula, a onda dalje možda i Superklasiko sa Riverom.
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Generalno, ovo je možda i najjača Kopa Sudamerikana u istoriji. Dovoljno je videti imena u kosturu… Čak osam bivših šampiona Južne Amerike sa ukupno 22 trofeja Kopa Libertadores! Sve velikan do velikana…
Zato je Boki ovo protiv Rekolete bilo neka vrsta zagrevanja i pumpanja samopouzdanja pred mnogo teže okršaje. Santjago Asaksibar je načeo domaće i petim golom u poslednjih šest mečeva nastavio sjajnu formu. Potom se upisao povratnik Sebastijan Vilja i nagovestio da će biti značajno pojačanje. U drugom poluvremenu je Migel Merentijel postigao lep gol, a tačku na goleadu stavio je Aleks Velasko. Treba istaći da je debitovalo i zvučno pojačanje Ener Valensija.
Sledeći rival Boke je Sao Paulo koji je rutinski odradio revanš protiv bolivijskog Bolivara (3:1) nakon remija u gostima. Iskusni napadač Lusijano otvorio je vrata pobede Trikolorima, ali je Bolivar stigao do izjednačenja nakon sat vremena igre. Međutim, iskusni Džonatan Kaljeri ubrzo je vratio stvari na svoje mesto golom iz penala, da bi Sabino u 76. minutu rešio sve dileme.
KOPA SUDAMERIKANA, PLEJ OF (REVANŠ)
Utorak
Rekoleta - Boka Juniors 0:4 (0:2) - prvi meč 1:3
/Askasibar 30, Vilja 43, Merentijel 52, Velasko 77/
Sreda
Sao Paulo - Bolivar 3:1 (1:0) - prvi meč 1:1
/Lusijano 18, Kaljeri 68 penal, Sabino 76 - Asprilja 61/
23.55: (2,15) Atletiko Mineiro (3,30) Bragantino (3,50) - 1:0
Četvrtak
02.30: (2,90) Montevideo Siti (3,00) Tigre (2,70) - 1:0
02.30: (3,50) Santa Fe (3,20) River Plejt (2,20)
23.55: (2,65) Makara (3,15) Santos (2,80) - 1:2
23.55: (2,40) Olimpija (3,20) Vasko da Gama (3,10) - 0:0
Petak
02.30: (1,12) Botafogo (10,0) Sijensijano (16,0) - 1:6
*** kvote su podložne promenama