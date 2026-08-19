Boka se razgoropadila, ali sad sledi ono pravo

Generalno, ovo je možda i najjača Kopa Sudamerikana u istoriji. Dovoljno je videti imena u kosturu… Čak osam bivših šampiona Južne Amerike sa ukupno 22 trofeja Kopa Libertadores! Sve velikan do velikana…

Zato je Boki ovo protiv Rekolete bilo neka vrsta zagrevanja i pumpanja samopouzdanja pred mnogo teže okršaje. Santjago Asaksibar je načeo domaće i petim golom u poslednjih šest mečeva nastavio sjajnu formu. Potom se upisao povratnik Sebastijan Vilja i nagovestio da će biti značajno pojačanje. U drugom poluvremenu je Migel Merentijel postigao lep gol, a tačku na goleadu stavio je Aleks Velasko. Treba istaći da je debitovalo i zvučno pojačanje Ener Valensija.

Sledeći rival Boke je Sao Paulo koji je rutinski odradio revanš protiv bolivijskog Bolivara (3:1) nakon remija u gostima. Iskusni napadač Lusijano otvorio je vrata pobede Trikolorima, ali je Bolivar stigao do izjednačenja nakon sat vremena igre. Međutim, iskusni Džonatan Kaljeri ubrzo je vratio stvari na svoje mesto golom iz penala, da bi Sabino u 76. minutu rešio sve dileme.

KOPA SUDAMERIKANA, PLEJ OF (REVANŠ)

Utorak

Rekoleta - Boka Juniors 0:4 (0:2) - prvi meč 1:3

/Askasibar 30, Vilja 43, Merentijel 52, Velasko 77/

Sreda

Sao Paulo - Bolivar 3:1 (1:0) - prvi meč 1:1

/Lusijano 18, Kaljeri 68 penal, Sabino 76 - Asprilja 61/

23.55: (2,15) Atletiko Mineiro (3,30) Bragantino (3,50) - 1:0

Četvrtak

02.30: (2,90) Montevideo Siti (3,00) Tigre (2,70) - 1:0

02.30: (3,50) Santa Fe (3,20) River Plejt (2,20)

23.55: (2,65) Makara (3,15) Santos (2,80) - 1:2

23.55: (2,40) Olimpija (3,20) Vasko da Gama (3,10) - 0:0

Petak

02.30: (1,12) Botafogo (10,0) Sijensijano (16,0) - 1:6

*** kvote su podložne promenama