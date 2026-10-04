Ćavi: Srbija nema bod, ali ima top tim

Sve u svemu, bodovi ostaju Lalama, ali je Ćavi na konferenciji za medije biranim rečima govorio o Srbiji.

„Da, osećam zadovoljstvo zbog igrača i tima. Patili smo večeras, tim Srbije je dobar. Bili su fantastični, izlazili na presing... Promenili smo sistem u drugom poluvremenu, kreirali više šansi, mogli smo da pobedimo i 3:1. Patili smo kao tim protiv vrlo dobre ekipe. Nemaju nijedan bod, ali su top tim. Bilo je kornera i neprijatnih situacija, ali morali smo da patimo da bismo pobedili“, rekao je Ćavi.

Priznao je španski stručnjak da je bilo elemenata u igri Srbije koje nije očekivao.

„Nisu nas iznenadili, možda malo na presingu. Teško nam je bilo da nađemo rešenje, ali kada smo promenili sistem sve je bilo mnogo bolje“, istakao je selektor Holandije.