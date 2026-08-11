Boku muče povrede napadača, Rekoleta preti da će imati istorijsku noć

Meč se neće igrati na Bombonjeri, jer je tamo stanje terena zaista žalosno, već na stadionu Urakana, Tomas Adolfo Duko, što može više da odgovara gostima koji bi svakako bili pod većom impresijom da igraju na Bombonjeri, ali u svakom slučaju, Boka Juniors je veliki favorit.

Ekipa iz Buenos Ajresa je u prošloj rundi eliminisala čilenski O'Higins i to posle penala. Uvertira u ovaj susret bio je okršaj u Klausuri sa Velez Sarsfildom koji je završen rezultatom 1:1. Boka je bez poraza na poslednja tri meča, ali će svakako morati da igra daleko bolje ako želi da ostvaruje željene rezultate.

23.55: (1,25) Boka Juniors (5,70) Rekoleta (13,0)

Za sada, trener Araubarena ima najviše problema u špicu. Pojačanje, Ekvadorac Ener Valensija leči povredu i neće moći da nastupi ove noći, Milton Himenes je izostavljen iz ekipe za ovu utakmicu, pa je jedini pravi napadač na raspolaganju Migel Merentijel. Kada se tome doda da je Adam Bareiro i dalje van stroja zbog povrede leđa i da se ne zna kada će se tačno vratiti na teren, jasno je da će trener Boke biti na mukama kako da razigra ekipu u fazi napada.

Problem Bareira je diskus hernija i on je za sada rešio da se ne podvrgne operativnom zahvatu. Počeo je lagano da trenira, ali još je to daleko od rada sa ostatkom ekipe. Napadač iz Paragvaja nije igrao od maja.

U toj situaciji jako će važno biti da svoju ulogu na terenu odrade lideri tima, reprezentativac Leandro Paredes i golman Havi Garsija.

"Paredes je naš kapiten, ali sudeći prema igrama, sada svako može da bude u toj ulozi. Neću ništa da otkrivam, Havi Garsija je veoma važan za grupu. Znam ga skoro 15 godina i od tada je mnogo napredovao. Velika nam je podrška", rekao je Araubarena.

Na drugoj strani, u redovima Rekolete su optimisti i veruju da bi mogli da imaju "istorijsku noć", kako je to rekao trener Horhe Gonzales.

"Spremili smo strategiju za Boku. Moraće da se pripaze, siguran sam da ćemo ispisati novu stranicu istorije. Ponosan sam na igrače. U grupi smo igrali sa Santosom i San Lorencom i niko nas nije nadigrao. Sve to zahvaljujući jednistvu u grupi", rekao je Gonzalez.

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KOPA SUDAMERIKANA, PLEJ-OF

Utorak

23.55: (1,25) Boka Juniors (5,70) Rekoleta (13,0)

Sreda

02.30: (1,85) Bolivar (3,50) Sao Paulo (4,40)

23.55: (1,85) Tigre (3,50) Montevideo Siti (4,40)

23.55: (2,05) Bragantino (3,40) Atletiko Mineiro (3,70)

Četvrtak

23.55: (1,45) Santos (4,40) Makara (7,25)

23.55: (1,70) Vasko Da Gama (3,60) Olimpija (5,30)

Petak

02.30: (2,35) Sijensijano (3,40) Botafogo (3,00)

*** kvote su podložne promenama