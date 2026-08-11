Nezapamćena odluka: Otkazana konferencija za medije na Marakani

Nezapamćena odluka na stadionu Rajko Mitić. Nakon utakmice između Crvene zvezde i Hapoel Ber Ševe neće biti održana konferencija za medije. S obzirom na to da prethodno nije bilo ni „miks zone“ kod svlačionica najvećeg srpskog stadiona, javnost će ostati uskraćena za izjave aktera meča trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Predstavnicima medija, koji su čekali da se pred njima pojavi neko iz stručnog štaba, u Medija centru se obratio portparol kluba Miljan Milošević uz obaveštećenje da je konferncija za medije otkazana, da je Dejan Stanković dobio crveni karton i da nije u situaciji da o tome govori.