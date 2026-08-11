Enco sanja Enca i najskuplji posao leta! Čelsi traži 140.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | uto. 11.08.26. | 23:17
Hoće li Mančester Siti i treći put ovog leta da iskešira bar 100.000.000 evra za transfer?!
Nova era u Mančester Sitiju počela je odlaskom Pepa Gvardiole posle deset godina i dolaskom Enca Mareske, međutim ono što se ne menja jeste količina novca koja se troši na pojačanja. Ovo je leto specifično iz razloga što se okreće novi list, otišli su Bernardo Silva, Džon Stons, na putu je i Rodri, pa sada treba graditi nov tim. Međutim, da li to znači da Siti u istom letu mora da iskešira i treći put novac za obeštećenje iznad 100.000.000 evra?
Kako javljaju mediji širom Evrope, Enco Mareska sanja da do kraja prelaznog roka dovede Enca Fernandeza! Međutim, to neće biti nimalo lak posao, jer u Čelsiju nemaju nameru da se argentinskog veziste tek tako odreknu. Zato i ne čudi što su sa Stamford Bridža u neformalnoj komunikaciji izneli da traže obeštećenje od minimum 140.000.000 evra! Stav odgovornih u Zapadnom Londonu je jasan i oni bi želeli da Fernandez ostane u klubu i posle leta.
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Mareskina želja da angažuje argentinskog vezistu postojala je praktično od momenta kada je preuzeo Siti od Gvardiole i nije direktno povezano sa Rodrijevim odlaskom. No, svakako bi Fernandez bio direktna zamena za Rodrija, koji je na putu da potpiše za Barselonu u poslu koji će biti vredan preko 50.000.000 evra i samo je potrebno da klubovi nađu dogovor.
Mareska i Fernandez su u Čelsiju imali odličnu saradnju i odatle potiče želja da obnove saradnju. S druge strane, piše Atletik, u Sitiju razmišljaju i o tome da popune mesto koje će ostati praznom izvesnim odlaskom Tidžanija Rejndersa. Interesovanje nekoliko premijerligaških klubova je aktivno, pa čak i iz Saudijske Arabije.
Rejndersov odlazak bi dodatno pogurao Encov dolazak. Sada je sve u rukama vodećih ljudi Čelsija. Jasno je da je Argentinac imao sezonu ispod očekivanja, a njegove javne kritike prema klubu dodatno su poljuljale njegovu poziciju, zbog čega se glasno spekulisalo da bi mogao u Real Madrid i da to forsira njegov agent.
Mančester Siti je ovog leta već platio 135.000.000 evra Notingem Forestu za Eliota Andersona, plus 36.700.000 evra za dvojicu levokrilnih napadača, Matisa Deturbea iz Troe i Žeremija Mongu iz Lestera. Takođe, dogovoren je i transfer marokanskog bisera iz Lila, Ajuba Buadija, za sumu od 100.000.000 evra! To znači da je ceh sa marokanskim tinejdžerom 275.000.000 evra, a da bi sa eventualnom kupovinom Enca Fernandeza ceh išao na vrtoglavih 415.000.000 evra. Bio bi to ujedno i najskuplji posao ovog leta...