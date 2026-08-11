Enco sanja Enca i najskuplji posao leta! Čelsi traži 140.000.000 evra

Nova era u Mančester Sitiju počela je odlaskom Pepa Gvardiole posle deset godina i dolaskom Enca Mareske, međutim ono što se ne menja jeste količina novca koja se troši na pojačanja. Ovo je leto specifično iz razloga što se okreće novi list, otišli su Bernardo Silva, Džon Stons, na putu je i Rodri, pa sada treba graditi nov tim. Međutim, da li to znači da Siti u istom letu mora da iskešira i treći put novac za obeštećenje iznad 100.000.000 evra?

Kako javljaju mediji širom Evrope, Enco Mareska sanja da do kraja prelaznog roka dovede Enca Fernandeza! Međutim, to neće biti nimalo lak posao, jer u Čelsiju nemaju nameru da se argentinskog veziste tek tako odreknu. Zato i ne čudi što su sa Stamford Bridža u neformalnoj komunikaciji izneli da traže obeštećenje od minimum 140.000.000 evra! Stav odgovornih u Zapadnom Londonu je jasan i oni bi želeli da Fernandez ostane u klubu i posle leta.