Rezzime dana (utorak): Da nije bilo crveno-belih...

ZAOKRUŽENO

LION - SPARTA PRAG (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 3:0

U glavnom gradu Češke je Korentan Toliso promašio penal za vođstvo i na kraju su izgubili u Pragu, ali zato u revanšu - dominacija. Pregazili su prašku Spartu baš muški kod kuće i bez problema prošli u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona. Verovatno fiks dana današnjeg.

CELJE - ARARAT (tip 1, kvota 1,48) - rezultat 2:0

U Jermeniji je slavio tada domaćin (2:1) i imao prednost pred dolazak u Sloveniju i stvarno su se dobro držali, sve do 83. minuta dok nije poveo domaćin. Izjednačili su u ukupnom rezultatu, a onda... Dva minuta kasnije još jedan gol za prolaz i zaokruživanje keca na vašim tiketima.

SABAH - ORHUS (tip 1, kvota 1,95) - rezultat 4:0

Prvo poluvreme i nekako za danskog šampiona, a onda demoliranje u drugom delu igre. Bivši igrač Crvene zvezde načeo je goste i izjednačio ukupan rezultat, do kraja je bio poker, a Veljku Simiću nije drago što će umesto svog bivšeg kluba na Hapoel Ber Ševu. Dominacija Azerbejdžanaca i odlično uhvaćen kec.

KAUNAS - DINAMO ZAGREB (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 1:2

Prva utakmica - sve rešeno. Druga utakmica - formalnost. Rutinska još jedna pobeda hrvatskog kluba, koji je peške preleteo Litvance, čak i tamo. Nikada lakša pobeda i jedna lagana dvojka.

ŠTURM - FENERBAHČE (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 0:1

Turski velikan otišao je u Grac i rešio posao protiv austrijskog tima. Nije bilo lepo, nije bilo lako, penal i Taliska kao sigurica. Dvojka je dvojka, ne gleda se kvoti u zube.

KELTI HARTS - MADERVEL II (tip 1, kvota 1,22) - rezultati 4:3

Luda utakmica baš! Golova kiše, vodili su gosti 2:0, a onda dobili rafal za 13 minuta za preokret. Bilo je baš zanimljivo i uzbudljivo.

KVIN OF SAUT - KUMBERNAULD (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 4:0

Lagana pobeda i laki kec. Nije bilo ovde dileme, kada je za 16 minuta bilo tri gola u mreži, pa može se reći amatera. Bez problema.

PRECRTANO

CRVENA ZVEZDA - HAPOEL BER ŠEVA (tip 1, kvota 1,27) - rezultat 0:2

Tužno veče za sve navijače Crvene zvezde. Razočaranje, debakl i ispadanje u plej-of za Ligu Evrope. A o kecu da ne pričamo... Zvezda nije ni gol dala na kraju.

NEC - OLIMPIJAKOS (tip 2, kvota 2,75) - rezultat 1:1

Golom El Kabija su vodili gosti i imali sve u svojim rukama, a kada je Dušan Tadić gurnuo loptu savršenu za izjednačenje. Sve se okrenulo. Regularno je bilo nerešeno, na kraju su Holanđani prošli.

KLAJD - SENT MIREN II (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 1:4

Kakvo iznenađenje! Rezervni tim premijerligaša je deklasirao Klajd, brutalno. Dva crvena za domaćina i apsolutni debakl. Iznenađenje dana.