Igrači Crvene zvezde (©Star Sport)
OCENE - ZVEZDA: Od slabog do očajnog! Stanković izneverio ekipu
Vreme čitanja: 1min | uto. 11.08.26. | 23:12
Lukasen ponovo kumovao golu Hapoela, Bukarijevi šutevi obarali dronove
Pročitajte kako smo videli učinak crveno-belih u revanšu protiv Hapoel Ber Ševe.
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Mateus MagaljaešGolman
Kada odbrambeni igrači ispadnu kao na petoparcu, nema tu mnogo toga što golman može da učini da bi sprečio pogodak. Prethodnih sat vremena je Mateus bio na svom nivou - najbolji u timu. Odlično postavljen na šut Pereca u devetom minutu, kada je vezista gostiju imao mnogo prostora da se namesti. Moglo je to da bude daleko opasnije po Zvezdin gol da Brazilac nije dobro pratio razvoj kontre gostiju. Ali, golmanski je usud da kada su najbolji, to znači da ekipa nije bila dobra. U finišu uz pomoć stative sprečio i treći gol Hapoela.
Ocena
6
Jung Vu SeolOdbrana
Gotovo neprimetan u prvom poluvremenu, osim kada je prejako vratio loptu ka Mateusu i poklonio gostima korner. Na protivničkoj polovini u prvom poluvremenu ga nije bilo. Za drugo je naizgled dobio instrukcije da zaigra nešto ofanzivnije, ali upravo kod jednog takvog izleta nesrećno mu se odbila lopta i otvorila napad iz kog su gosti stigli do gola.
Ocena
5
Derik LukasenOdbrana
Baš ga neće po dolasku u Crvenu zvezdu. Ponovo je kumovao golu Hapoela, ovoga puta manje direktno nego pre nedelju dana u Sombatelju. Posle uklizavanja nespretno je poslao loptu ka protivničkom igraču. Kod drugog gola je bio najveći krivac, pošto je dozvolio Istu da mu umakne.
Ocena
5
Strahinja ErakovićOdbrana
Potpuno dezorijentisan kod prvog gola, a pre toga i loša procena za prvu šansu rivala. Tada je, srećom, “zaplivao” na sredini terena, daleko od kaznenog. Iskupio se nekoliko minuta kasnije, kada je pomogao Lukasenu da ukroti dva šuta Igora Zlatanovića, ali u drugom poluvremenu se raspao zajedno sa ostatkom tima.
Ocena
5
Nair TiknizjanOdbrana
(do 80. minuta) - Kada se ubacuje u napad, deluje kao moderan bek koji može mnogo da pomogne timu. Večeras je ponovo imao mnogo defanzivnije zadatke kao i u prvom meču. Nije direktno kriv za golove, ali kao deo odbrane ne može da dobije prelaznu ocenu.
Ocena
5.5
Timi Maks ElšnikVezni
(do 46. minuta) - Taman kada pomislite da ga pohvalite za osvojenu loptu i prekinut napad rivala, on je izgubi pod pritiskom. U Mađarskoj je ulaskom umesto Abu Fanija rasteretio Radeta Krunića, ali večeras je bilo potpuno suprotno.
Ocena
5
Rade KrunićVezni
Najbolji pojedinac u Zvezdinom veznom redu, ali ne može sam da zatvara sve rupe i istovremeno učestvuje u građenju napada. Potez iz 34. minuta je možda i najbolja slika dotadašnjeg odnosa snaga ovih ekipa u dvomeču. Lepo su crveno-beli kombinovali da se oslobode pritiska, a onda je Krunić u nameri da iz prve pošalje loptu u prostor za Bukarija prebacio i Zvezdinu klupu i ogradu ispred zapadne tribine. Nemoćan je bio da popravi sliku tima i kako je vreme prolazilo, sve više tonuo sa ostalima.
Ocena
5.5
Osman BukariVezni
(do 73. minuta) - Uvek se nešto dešava oko njega i uvek mu nešto nedostaje da bi zaslužio visoku ocenu. Na primer, u Larnu se poigravao sa odbranom domaćina, ali nije dao gol kada je mogao. Večeras je u nekoliko situacija morao da pogodi. Umesto toga, šutirao je praktično na tribine. Često njegovi prodori i lopte sa desnog boka ka saigračima zaustavljaju dah publike, ali samo nakratko. Kao večeras, bez konačnog efekta. Skandalozno je šutirao u 50. minutu kada je probio po desnoj strani i imao brisan prostor. Mogao je i da odigra povratnu za Duartea.
Ocena
5.5
Vasilije KostovVezni
(do 62. minuta) - Razgalio je već bučnu Marakanu šansom u uvodnim minutima kada je šutirao malo pored gola na lepo ostavljenu loptu Enema, ali je morao mnogo bolje da zahvati loptu na isteku pola sata igre, kada ga je u srcu kaznenog pronašao Bukari. Bio je najzapaženiji u uvodnom delu utakmice, a onda se ugasio i postao neprimetan do izlaska iz igre. Veliki je potencijal u nogama ovog momka, ali igrama u dvomeču protiv Hapoela nije učvrstio nadanja Zvezde da će dobiti 20.000.000 evra za njegov transfer.
Ocena
5.5
Bruno DuarteNapad
Pomerio ga je Dejan Stanković unazad u odnosu na inače, na početku je delovalo da će mu prijati nešto više slobode u kretanju, ali ostao je nedorečen. Često se izvlačio na levu stranu, međutim, bez konkretne saradnje sa Tiknizjanom koja bi stavila odbranu Hapoela na muke. Imao dobru šansu kada ga je proigrao Abu Fani, ali nije bio precizan.
Ocena
5
Džej EnemNapad
(do 46. minuta) - Centaršut koji mu je Tiknizjan poslao sredinom prvog poluvremena u ovakvim utakmicama mora da se iskoristi mnogo bolje i opasnije po protivnički gol. Lepo je namestio telo u skoku, ali šutirao preko gola. Trudio se koliko je mogao da učestvuje u igri i dođe do lopte, najmanje je njegova krivica što je uglavnom bio odsečen od odstatka tima.
Ocena
6
Marko ArnautovićNapad
(od 46. minuta) - Kao u prvom meču, kada je ušao, uneo je nemir u odbranu Hapoela, ali su brzo igrači izraelskog tima uvideli da mogu da ga kontrolišu i držali daleko od opasne zone. Šansa koju mu je Ivanić kreirao na 0:1 morala je da bude pretvorena u gol. Doveden je da povuče Crvenu zvezdu u Ligu šampiona, ali nije bio ni blizu toga već drugo leto. Mnogo, mnogo više očekivalo se od igrača njegovog renomea i iskustva.
Ocena
5
Mohamad Abu FaniVezni
(od 46. minuta) - Odlična lopta u prostor za Duartea u 50. minutu mogla je da odvede utakmicu potpuno drugim tokom. Potom je i razmrdao publiku driblinzima posle kojih je pao u kaznenom prostoru Hapoela. Smatrali su mnogi da je to bio faul za penal. Najviše Dejan Stanković koji je zbog žustrog protesta isključen. Ima nečeg interesantnog u igri i razmišljanju izraelskog veziste, ali nedovoljno dobrog da bi Crvena zvezda igrala Ligu šampiona. Na kraju i dobio crveni karton kad je nervozno šutnuo protivničkog igrača sa zemlje.
Ocena
5
Mirko IvanićVezni
(do 62. minuta) - Ušao je kada je ekipa već bila u dubokom kanalu. Kreirao je odličnu šansu Arnautoviću, možda i najbolju za crveno-bele večeras. Sve posle toga bilo je manje bitno, jer je pitanje putnika u plej-of kvalifikacija za Ligu šampion već bilo rešeno.
Ocena
6
Muhamed ČamVezni
(od 73. minuta) - Pogodio prečku, ima dobar šut sa distance i možda bi u narednim mečevima mogao češće da dobija šansu u startnoj postavi.
Ocena
6
Aleksandar KataiVezni
(od 80. minuta) - Premalo vremena u igri da bi bio ocenjen.
Ocena
-
Dejan StankovićTrener
Omonija, Šerif, Makabi Haifa i Hapoel Ber Ševa nisu ekipe od kojih se očekuje da će uspeti da zaustave Crvenu zvezdu na putu ka Ligi šampiona. Sve one uspele su u tome sa Dejanom Stankovićem na klupi crveno-belih. Analiziraće se narednih dana naširoko večerašnji debakl, ali ono što je posebno bitno istaći jeste da Stanković nije smeo da ostavi ekipu na cedilu. Koliko god bio uveren da je bio penal nad Abu Fanijem i koliko god bio ljut na sudiju Glena Niberga iz Švedske, nije smeo da ide to te mere da mu arbitar pokaže put u svlačionicu. A da sve bude još gore, na tom putu se uputio u raspravu sa navijačima na zapadnoj tribini. Kao dete kluba, svojevremeno najmlađi kapiten u istoriji, tinejdžer koji je davao golove baš u ovakvim utakmicama Kajzerslauternu i Helsinkiju, morao bi da zna da se to ne sme. Poigrao se i sa svojim i sa ugledom kluba. Nedopustivo za nekoga ko je moderna legenda Crvene zvezde. Ako na nekoga treba da bude ljut, onda će morati da pođe prvo od sebe. Ekipa mu je tokom dvomeča sa šampionom Izraela uglavnom delovala potpuno nemoćno i bezidejno. Večeras je posle slabog prvog poluvremena usledilo očajno drugo. Uspeli su gosti ponovo da uguše i razmontiraju vezni red crveno-belih. Hrabro je izabrao Enema za startnu postavu umesto Arnautovića i zaslužuje plus za to, jer je razlika u formi dvojice špiceva jasna, međutim, nedostajalo je taktičkih odluka u igri crveno-belih u situacijama kada igra na kratke pasove nije prolazila protiv odlično organizovanog rivala. Imaće Stanković brzo popravni protiv Viktorije Plzenj, ali čak i da Crvena zvezda ponovo uđe u Ligu Evrope, pamtiće se da četiri puta sa njim na klupi nije uspela da se domogne Lige šampiona.
Ocena
5
Dejan Stankovićocenekvalifikacije za Ligu šampionaFK Crvena zvezda