I Delije okrenule leđa... (VIDEO)
Vreme čitanja: 6min | uto. 11.08.26. | 22:40
Idite u tunel, bila je poruka najvatrenijih navijača igračima Crvene zvezde
Svega je bilo noćas na Marakani, a sve to kada se sabere staje u jednu rečen - razočarenje. Crvena zvezda je eliminisana iz Lige šampiona posle dvomeča sa Hapoelom iz Ber Ševe (ukupnim rezultatom 0:3), pa je sada očekuje borba za plasman u ligašku fazu Lige Evrope sa češkim Plzenjom.
Crveno-beli, dakle, ostaju u Evropi, kao poslednja utešna nagrada tu je Liga konferencije (ukoliko Česi budu bolji), međutim za igrače srpskog šampiona, njenog trenera i upravu, nema razumevanja od strane navijača.
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Prvi su se oglasili oni 'najnezgodiniji', večiti nezadovoljnici sa zapadne tribine, koji su počeli sa zvižducima još na poluvremenu, a onda istim počastili i Dejana Stankovića, dok je isključen napuštao teren. Istini za volju, nije im ostao dužan iskusni stručnjak. Gestikulirao je ka njima i izgledao kao da traži 'kavgu'.
Nije kasnije izostalo ni 'Uprava napolje', što se na našem najvećem stadionu nije moglo čuti godinama unazad...
Sever je do sada uglavnom umeo da stane u zaštitu i kluba i igrača. Posle ispadanja od pet puta jeftinijeg rivala, kap je očito prelila času i kod Delija. Igrači su po okončanju meč krenuli podno severne tribine, ali su odmah dobili jasan signal da nema potrebe da se zadržavaju. Pokazano im je da odmah krenu put svlačionice.
Evo kako je to izgledalo:
Pred odlazak u tunel videli smo i burnu reakciju domaćih navijača na članicu stručnog štaba izraelskog šampiona ogrnutu izraelskom zastavom, što je očito shvaćeno kao neka vrsta provokacije...