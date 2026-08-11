I Delije okrenule leđa... (VIDEO)

Prvi su se oglasili oni 'najnezgodiniji', večiti nezadovoljnici sa zapadne tribine, koji su počeli sa zvižducima još na poluvremenu, a onda istim počastili i Dejana Stankovića, dok je isključen napuštao teren. Istini za volju, nije im ostao dužan iskusni stručnjak. Gestikulirao je ka njima i izgledao kao da traži 'kavgu'.

Nije kasnije izostalo ni 'Uprava napolje', što se na našem najvećem stadionu nije moglo čuti godinama unazad...

Sever je do sada uglavnom umeo da stane u zaštitu i kluba i igrača. Posle ispadanja od pet puta jeftinijeg rivala, kap je očito prelila času i kod Delija. Igrači su po okončanju meč krenuli podno severne tribine, ali su odmah dobili jasan signal da nema potrebe da se zadržavaju. Pokazano im je da odmah krenu put svlačionice.

Evo kako je to izgledalo: