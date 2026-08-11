Niko nema dilemu, samo jedan par može da bude derbi plej-ofa za Ligu šampiona

Fenerbahče je i drugi put u roku od sedam dana slavio protiv Šturma iz Graca bez primljenog gola. Prethodne sedmice bilo je 2:0 u Istanbulu, a u utorak 1:0 u Gracu. Kao i u prvoj utakmici, ponovo je strelac za Kanarince bio Anderson Taliska, ovog puta iz penala u 66. minutu. Inače, Fenerbahče će se boriti za svoj prvi ulazak u Ligu šampiona još od 2008. godine, a Lion za prvo učešće u eliti od sezone 2019/20 kada je stigao čak do polufinala.

Veliki uspeh napravil su fudbaleri Celja i Slovana iz Bratislave. Šampioni Slovenije i Slovačke prebrodili su Ararat iz Jermenije i Mjelbi iz Švedske i tako izborili igranje u plej-ofu za Ligu šampiona i minimalno ligaški deo Lige Evrope naredni jeseni.

Celje je posle poraza u Jermeniji 1:2, slavilo protiv Ararata na svom terenu 2:0, dok je Slovan iz Bratislave i drugi put u sedam dana pobedio protiv Mjelbija. Posle 2:1 u Švedskoj, bilo je 2:0 u Slovačkoj. Dva tima sastaće se međusobno u borbi za Ligu šampiona. Celje nikada nije igralo u Ligi šampiona, dok je Slovan to uradio samo jednom, pre dve godine.

Naravno, ono što već sada možemo da konstatujemo, jeste da će kvalifikacije dati bar jednog debitanta u Ligi šampiona, a to će biti pobednik dvomeča Hapoel Ber Ševa - Sabah. Prvak Izraela je nekoliko puta igrao u grupoj fazi Lige Evrope, ali u Ligi šampiona nije bio nikada. Sa druge strane, Sabah do ove sezone nikada nije igrao čak ni u Ligi konferencije, zasad je obezbedio minimalno Ligu Evrope, a imaće šansu čak i za Ligu šampiona.

Parovi plej-ofa za Ligu šampiona: Fenerbahče - Olimpik Lion, NEC - Bode Glimt, Dinamo Zagreb - Viking, Levski - AEK Atina, Seltik - LASK Linc i Hapoel Ber Ševa - Sabah.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA - 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)

Utorak

Kairat - Levski 0:1 (0:1) - prvi meč 0:1

/Reinaldo 13/

Bode Glimt - Union Sel Žiloaz 3:2 posle produžetaka (2:2, 0:0) - prvi meč 3:3

/Blomberg 51, Hauge 76, Helmersen 117 - Smit 61, Huseini 88/



Sabah - Orhus 4:0 (0:0) - prvi meč 1:2

/Simić 59, Solvet 67, Mikels 79. Severina 89/

Kauno Žalgiris - Dinamo Zagreb 1:2 (0:2) - prvi meč 0:5

NEC - Olimpijakos 2:1 posle produžetaka (1:1, 0:0) - prvi meč 0:0

/Linsen 70, Mor 95 - El Kabi 46/

Slovan Bratislava - Mjelbi 2:0 (0:0) - prvi meč 2:1

/Kamara 47, Jiradžang 78/

Celje - Ararat 2:0 (0:0) - prvi meč 1:2

/Dukuli 83, Verbič 85/

Šturm - Fenerbahče 0:1 (0:0) - prvi meč 0:2

/Taliska pen 66/

Crvena zvezda - Hapoel Ber Ševa 0:2 (0:0) - prvi meč 0:1

/Zlatanović 61, Ist 79/

Lion - Sparta Prag 3:0 (1:0) - prvi meč 1:2

/Nuama 20, Mejtland Najls 66, Morton 72/