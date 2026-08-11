Niko nema dilemu, samo jedan par može da bude derbi plej-ofa za Ligu šampiona
Vreme čitanja: 3min | uto. 11.08.26. | 23:11
Veliki uspeh za Celje i Slovan iz Bratislave koji će se međusobno boriti za ulazak u elitno takmičenje
Sedam dvomeča očekuje nas u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona i nema dileme u kom od pomenutih će travnate podloge najviše vrveti od kvalitetnih fudbalera, od igrača visoke klase. Fenerbahče i Olimpik iz Liona odradili su posao u trećem kolu kvalifikacija za elitno takmičenje i izborili izlazak na megdan jedno drugom u plej-ofu za Ligu šampiona.
Neugodnije je posle prve utakmice bilo francuskom predstavniku. Lion je prethodne sedmice poražen od Sparte u Pragu 1:2, ali je večeras trijumfovao na svom terenu 3:0 i prošao dalje ukupnim rezultatom 4:2. Ernest Nuama je već u 20. minutu neutralisao zaostatak Lavova, imali su Česi ukupan rezultat u egalu sve do sredine drugog poluvremena, a onda su u razmaku od šest minuta golove dali Ejnsli Mejtland Najls i Tajler Morton.
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Fenerbahče je i drugi put u roku od sedam dana slavio protiv Šturma iz Graca bez primljenog gola. Prethodne sedmice bilo je 2:0 u Istanbulu, a u utorak 1:0 u Gracu. Kao i u prvoj utakmici, ponovo je strelac za Kanarince bio Anderson Taliska, ovog puta iz penala u 66. minutu. Inače, Fenerbahče će se boriti za svoj prvi ulazak u Ligu šampiona još od 2008. godine, a Lion za prvo učešće u eliti od sezone 2019/20 kada je stigao čak do polufinala.
Veliki uspeh napravil su fudbaleri Celja i Slovana iz Bratislave. Šampioni Slovenije i Slovačke prebrodili su Ararat iz Jermenije i Mjelbi iz Švedske i tako izborili igranje u plej-ofu za Ligu šampiona i minimalno ligaški deo Lige Evrope naredni jeseni.
Celje je posle poraza u Jermeniji 1:2, slavilo protiv Ararata na svom terenu 2:0, dok je Slovan iz Bratislave i drugi put u sedam dana pobedio protiv Mjelbija. Posle 2:1 u Švedskoj, bilo je 2:0 u Slovačkoj. Dva tima sastaće se međusobno u borbi za Ligu šampiona. Celje nikada nije igralo u Ligi šampiona, dok je Slovan to uradio samo jednom, pre dve godine.
Naravno, ono što već sada možemo da konstatujemo, jeste da će kvalifikacije dati bar jednog debitanta u Ligi šampiona, a to će biti pobednik dvomeča Hapoel Ber Ševa - Sabah. Prvak Izraela je nekoliko puta igrao u grupoj fazi Lige Evrope, ali u Ligi šampiona nije bio nikada. Sa druge strane, Sabah do ove sezone nikada nije igrao čak ni u Ligi konferencije, zasad je obezbedio minimalno Ligu Evrope, a imaće šansu čak i za Ligu šampiona.
Parovi plej-ofa za Ligu šampiona: Fenerbahče - Olimpik Lion, NEC - Bode Glimt, Dinamo Zagreb - Viking, Levski - AEK Atina, Seltik - LASK Linc i Hapoel Ber Ševa - Sabah.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA - 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)
Utorak
Kairat - Levski 0:1 (0:1) - prvi meč 0:1
/Reinaldo 13/
Bode Glimt - Union Sel Žiloaz 3:2 posle produžetaka (2:2, 0:0) - prvi meč 3:3
/Blomberg 51, Hauge 76, Helmersen 117 - Smit 61, Huseini 88/
Sabah - Orhus 4:0 (0:0) - prvi meč 1:2
/Simić 59, Solvet 67, Mikels 79. Severina 89/
Kauno Žalgiris - Dinamo Zagreb 1:2 (0:2) - prvi meč 0:5
NEC - Olimpijakos 2:1 posle produžetaka (1:1, 0:0) - prvi meč 0:0
/Linsen 70, Mor 95 - El Kabi 46/
Slovan Bratislava - Mjelbi 2:0 (0:0) - prvi meč 2:1
/Kamara 47, Jiradžang 78/
Celje - Ararat 2:0 (0:0) - prvi meč 1:2
/Dukuli 83, Verbič 85/
Šturm - Fenerbahče 0:1 (0:0) - prvi meč 0:2
/Taliska pen 66/
Crvena zvezda - Hapoel Ber Ševa 0:2 (0:0) - prvi meč 0:1
/Zlatanović 61, Ist 79/
Lion - Sparta Prag 3:0 (1:0) - prvi meč 1:2
/Nuama 20, Mejtland Najls 66, Morton 72/