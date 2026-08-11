Dušane, vodi nas u Ligu šampiona! Puče Olimpijakos u Holandiji

Dok je gazda najtrofejnijeg grčkog kluba i ovog leta po ustaljenoj praksi skupoceno kupovao iz budžeta Notingem Foresta i te kapitalce slao u Pirej, NEC limitiranih finansijskih sredstava morao je da igra pametno. I glavom i gestovima je uspeo da ubedi Dušana Tadića da umesto višemilionske plate u Emiratima, izabere povratak u Holandiju, u grad koji se ne zove Amsterdam, koji ne broji ni 200.000 stanovnika.

Čitava klupska vrhuška, trener Dik Šrojder, pomoćnik mu Haris Medunjanin, ali i siva eminencija i glavni finansijer kluba Marsel Bukhorn bili su u Beogradu da ubede Tadića da dođe u Najmehen i odvede NEC u Ligu šampiona. I prvi deo tog puta uspešno je pređen!

Posle mršavog prvog poluvremena, Olimpijakos jeste poveo zahvaljujući Ajubu El Kabiju, ali je Dušan Tadić pokazao da i u 38. godini života pokazao da bez problema može da igra 120 minuta, te da je sposoban da pakuje golove kao u najboljim danima.

Nije NEC ustuknuo iako mu je Olimpijakos golom u prvom minutu nastavka razbio koncepciju i plan za drugi deo igre. Gustavo Sa, momak kojeg je Forest pre nedelju dana platio 20.000.000 evra, a onda sa mašnicom prosledio svoj "fudbalskom bratu", odradio je ogroman posao, ali je sredinom drugog poluvremena blesnuo Dušan Tadić.