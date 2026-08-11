Dušane, vodi nas u Ligu šampiona! Puče Olimpijakos u Holandiji
Vreme čitanja: 4min | uto. 11.08.26. | 22:14
Holandski tim okrenuo grčkog velikana u revanšu i otišao u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona gde će mu rival biti Bode Glimt
Pobeda zdravog fudbalskog projekta nad Marinakisovom "trange-frange" politikom. Pobeda malog holandskog kluba, nad gigantom iz Grčke. NEC ide u plej-of rundu kvalifikacija za Ligu šampiona, a Olimpijakos ide direktno u glavnu fazu Lige Evrope budući da je kroz kvalifikacije imao povlašćen status i išao ligaškom, a ne šampionskom stazom.
Posle ne previše sadržajnog prvog meča u Atini (0:0), razgorelo se u revanšu, a tamo je NEC imao kvalitet, prisebnost, karakter, ali i dva letnja kapitalca Dušana Tadića i Emrea Mora da napravi preokret i odleprša u sudbonosni dvomeč sa Bode Glimtom koji može da mu donese prvi, istorijski plasman u Ligu šampiona - 2:1 (1:1, 0:0).
Izabrane vesti
Dok je gazda najtrofejnijeg grčkog kluba i ovog leta po ustaljenoj praksi skupoceno kupovao iz budžeta Notingem Foresta i te kapitalce slao u Pirej, NEC limitiranih finansijskih sredstava morao je da igra pametno. I glavom i gestovima je uspeo da ubedi Dušana Tadića da umesto višemilionske plate u Emiratima, izabere povratak u Holandiju, u grad koji se ne zove Amsterdam, koji ne broji ni 200.000 stanovnika.
Čitava klupska vrhuška, trener Dik Šrojder, pomoćnik mu Haris Medunjanin, ali i siva eminencija i glavni finansijer kluba Marsel Bukhorn bili su u Beogradu da ubede Tadića da dođe u Najmehen i odvede NEC u Ligu šampiona. I prvi deo tog puta uspešno je pređen!
Posle mršavog prvog poluvremena, Olimpijakos jeste poveo zahvaljujući Ajubu El Kabiju, ali je Dušan Tadić pokazao da i u 38. godini života pokazao da bez problema može da igra 120 minuta, te da je sposoban da pakuje golove kao u najboljim danima.
Nije NEC ustuknuo iako mu je Olimpijakos golom u prvom minutu nastavka razbio koncepciju i plan za drugi deo igre. Gustavo Sa, momak kojeg je Forest pre nedelju dana platio 20.000.000 evra, a onda sa mašnicom prosledio svoj "fudbalskom bratu", odradio je ogroman posao, ali je sredinom drugog poluvremena blesnuo Dušan Tadić.
Oduzeta lopta na sredini terena, dupli pas, a onda savršena lopta za 35-godišnjeg Brajana Linsena koji je doneo izjednačenje. Ova veza (Tadić 37 godina i 264 dana, Linsen 35 godina i 307 dana) je izmislila "najstariji gol" jednog holandskog kluba u istoriji evrokupova.
Majstorski pas Srbina oživeo je NEC, a krila mu je dao crveni karton Kostasa Fortunisa iz 80. minuta. Otvoren đon na potkolenicu rivala, VAR provera i Oli je ostao sa deseetoricom. Mogao je da kapitulira i pre produžetaka jer je Sierhuis pogodio na asistenciju rezerviste Mora, ali se ispostavilo da je Turčin prethodno bio u ofsajdu.
Ono što mu je opravdano oduzeto u poslednjim minutima prvog dela, Mor je naplatio početkom nastavka. Prvenac u dresu NEC bio je vredan plasmana u plej-of rundu. Olipijakos je pokušavao da se vrati sa čovekom manje, ali nije mu pošlo za rukom.
Jedan Srbin slavi, a drugi tuguje. Balša Popović je ponovo branio za Olimpijakos, imao je odlično drugo poluvreme, sa dve majsotrske intervencije sprečio preokret NEC-a, a pomenuti ofsajd Mora ga je spasao u nadoknadi kada je bio neodlučan i smušeno reagovao. Doskorašnji golman Crvene zvezde (prošle sezone branio na pozajmici na OFK Beogradu) je meč završio sa pet odbrana, ali to nije bilo dovoljno za nastavak puta ka Ligi šampiona.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA - 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)
Utorak
Kairat - Levski 0:1 (0:1) - prvi meč 0:1
/Reinaldo 13/
Bode Glimt - Union Sel Žiloaz 3:2 posle produžetaka (2:2, 0:0) - prvi meč 3:3
/Blomberg 51, Hauge 76, Helmersen 117 - Smit 61, Huseini 88/
Sabah - Orhus 4:0 (0:0) - prvi meč 1:2
/Simić 59, Solvet 67, Mikels 79. Severina 89/
Kauno Žalgiris - Dinamo Zagreb 1:2 (0:2) - prvi meč 0:5
NEC - Olimpijakos 2:1 posle produžetaka (1:1, 0:0) - prvi meč 0:0
/Linsen 70, Mor 95 - El Kabi 46/
Slovan Bratislava - Mjelbi 2:0 (0:0) - prvi meč 2:1
/Kamara 47, Jiradžang 78/
Celje - Ararat 2:0 (0:0) - prvi meč 1:2
/Dukuli 83, Verbič 85/
Šturm - Fenerbahče 0:1 (0:0) - prvi meč 0:1
/Taliska pen 66/
Crvena zvezda - Hapoel Ber Ševa 0:2 (0:0) - prvi meč 0:1
/Zlatanović 61, Ist 79/
Lion - Sparta Prag 3:0 (1:0) - prvi meč 1:2
/Nuama 20, Mejtland Najls 66, Morton 72/