Sakić: Izvinjavamo se za poraz, sad razmišljamo samo o Železničaru
Vreme čitanja: 1min | uto. 11.08.26. | 22:27
Pomoćni trener crveno-belih dao izjavu posle kraha protiv Ber Ševe umesto pocrvenelog Dejana Stankovića
Još jednom je Crvena zvezda Dejana Stankovića doživela krah u kvalifikacijama za Ligu šampiona, već četvrti put pod njegovim vođstvom. Omoniji, Šerifu i Makabiju iz Haife pridružio se i Hapoel iz Ber Ševe, dugačka je sada lista klubova koji su preslišali Stankovićevu Zvezdu.
Ipak, Stanković je u utorak dobio crveni karton tokom drugog poluvremena i nije mogao da daje izjave po završetku utakmice, zato je pred kamere RTS-a i Arene Sport stao Nenad Sakić.
"Žao mi je, pokušali smo, ekipa Ber Ševe je iskoristila svoje šanse, mi nismo naše dve ili tri velike šanse. Hvala navijačima, jako mi je žao, vruća je glava, ne bih širio".
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Zatim je Sakić, interesantno, naglasio da Zvezda još neće razmišljati o utakmici sa Viktorijom iz Plzenja za devet dana.
"Slažem se da niko nije očekivao ovaj poraz, izvinjavamo se zbog poraza, ali to je sastavni deo života i sporta, pred nama su kvalifikacije za Ligu Evrope. Moramo da se pripremimo pre svega psihološki, mentalno, ali ne bih još razmišljao o Plzenju, jer imamo prvenstvenu utakmicu za vikend protiv Železničara iz Pančeva".