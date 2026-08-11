Sakić: Izvinjavamo se za poraz, sad razmišljamo samo o Železničaru

Još jednom je Crvena zvezda Dejana Stankovića doživela krah u kvalifikacijama za Ligu šampiona, već četvrti put pod njegovim vođstvom. Omoniji, Šerifu i Makabiju iz Haife pridružio se i Hapoel iz Ber Ševe, dugačka je sada lista klubova koji su preslišali Stankovićevu Zvezdu.

Ipak, Stanković je u utorak dobio crveni karton tokom drugog poluvremena i nije mogao da daje izjave po završetku utakmice, zato je pred kamere RTS-a i Arene Sport stao Nenad Sakić.

"Žao mi je, pokušali smo, ekipa Ber Ševe je iskoristila svoje šanse, mi nismo naše dve ili tri velike šanse. Hvala navijačima, jako mi je žao, vruća je glava, ne bih širio".