Železničar pretiče u ciljnoj ravnini: Poslednjih 120 sekundi za veleobrt protiv Čuke

Gerilskom igrom Brđani su došli do ranog gola i stali svi u rov, branili se uspešno 89 minuta, a onda su u naredna dva primili dva gola i ostali ne bez pobede, nego i bez boda. Dizelka je dodala gas u poslednjim „metrima“ trke i preko Karikarija i Jovanovića došla do trijumfa pred veliku prvenstvenu pauzu – 2:1.

Bilo je takvih scena u svetu atletike: dok jedan takmičar sa visoko podignutim rukama stiže nadomak ciljne ravnine, sa leđa ga drugi pretekne i odnese pobedu. E, tako nešto se dogodilo večeras Čukaričkom u Pančevu.

Presudila je snaga volje, upornost, ideja da nema odustajanja do kraja. Ni kada je Karikari promašio dve velike šanse, Železničar nije digao ruke, nego je nastavio da pritiska. Odbrani Čukaričkog otvarale su se pukotine kako se meč bližio kraju, što je bila pod većim pritiskom, a na kraju je ostavila Karikarija potpuno samog na petercu da postigne gol za izjednačenje. A, onda je posle opšte konfuzije u šesnaestercu i lošeg izletanja golmana Čarapića, Jovanović sve to kaznio pogotkom za potpuni obrt. Čukarički je na gerilski način ušao u utakmicu. Dva puta je u prvih pet minuta hvatao Pančevce u greškama i jednu je iskoristio već u četvrtom minutu. Veliki propust je napravio Milikić, povukao je loptu Miladinović, a Mustmi je realizacija bila lakši deo posla. Samo minut kasnije Docić je šutirao sa 16 metara posle još jedne kontre Brđana, a onda je Železničar preuzeo konce igre.

Kako je utakmica dalje izgledala najbolje govori statistički podatak sa kraja poluvremena da je Železničar imao više od 80 odsto (!) posed lopte. Domaći su vrteli loptu, kombinovali, prebacivali je s boka na bok, a Čukarički se zatvorio i čekao hoće li mu se ukazati neka nova prilika za kontru. O nekim dugim akcijama, građenju akcija iz zadnje linije, gosti nisu ni razmišljali. Imao je Železničar u 10. minutu dve prilike za izjednačenje, ali daleko najbolja je bila na samom kraju poluvremena, kada je Plavšić sa desetak metara tukao u stativu. A, što se tiče Čuke, najveća pretnja za Pančevce bio je Miladinović, koji je bio gotovo neuhvatljiv: ako nije pobegao s loptom, a onda je iznudio faul. Izborio ih je makar sedam-osam u prvom poluvremenu. Imao je i odličan šut u 32. minutu, lopta je fijuknula pored stative. Ravnopravniji je Čukarički bio u drugom poluvremenu, nije toliko bio u „rovu“ na svojoj polovini, pokušavao je da više odbije domaćina od svog šesnaesterca i uspevao je u tome do poslednjih 20 minuta. Karikari je u 74. minutu pogodio prečku sa peterca, a malo posle toga je sa iste distance promašio glavom ceo gol posle fenomenalnog centaršuta Kuljanina.

Ali, Čukarički nije uspevao da izvede do kraja neku kontru, iako je bilo situacija, iako je imao tih opcija. I onda vrhunac drame na samom kraju: Karikari za izjednačenje, pa Jovanović za pobedu Železničara. I Pančevci pauzu čekaju u plej-of zoni.