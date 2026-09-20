Paunović pozvao Vladimira Lučića

Prvotimac Crvene zvezde bio je u drugom planu na početku sezone, ali se vratio u konkurenciju za tim po dolasku Alberta Rijere. Kod Španca je upisao šest nastupa, među kojima je i revanš protiv Viktorije Plzenj. Večerašnji meč protiv Nišlija presedeo je na klupi za rezervne igrače.

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Lučić je prethodno nosio dres mlade reprezentacije, za koju je na sedam nastupa postigao tri gola.

Veljko Paunović je u petak saopštio spisak od 28 imena za četiri predstojeće utakmice u Ligi nacija, a za sada nije poznato da li je u međuvremenu došlo do nekog otkaza ili je Lučić samo pridodat postojećem spisku.

Reprezentacija Srbije će takmičenje u Ligi nacija početi u četvrtak (24. septembar) protiv Grčke na Marakani, tri večeri kasnije će dočekati Holandiju, a onda će ići u goste Nemačkoj (1. oktobar), pa Holandiji (4. oktobar). Preostale dve utakmice u grupi igraće u novembru.



