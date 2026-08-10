Idan Vered: U Zvezdi je trenutno opšti haos; Katai će verovatno početi revanš sa Hapoelom

Izraelac je izneo i svoje viđenje situacije u Crvenoj zvezdi.

"Crvena zvezda je u opštem haosu posle iznenađujućeg poraza od Hapoela. U Srbiji od izrealskih klubova znaju za Makabi Haifu i Makabi Tel Aviv. Nisu bili spremni za tempo i intenzitet Hapoelove igre. Znali su da im je Kangva najbolji igrač i da je otišao, pa su se srpski mediji samo pitali koliko će golova Crvena zvezda postići".

Utorak, 20.00: (1.33) Crvena zvezda (5.60) Hapoel Ber Ševa (8.50)

Očekuje Vered potpuno drugačiju utakmicu na Marakani.

"Igrati na tom stadionu je nešto posebno, ali ekipa će biti pod pritiskom od starta. Postoji nejasnoća oko Kataija, koji je prva zvezda tima poslednjih pet godina, ali nije počeo prvu utakmicu sa Hapoelom. U prošlom kolu srpskog prvenstva je bio starter, tako da će verovatno početki i u utuorak".

Dobro zna Idan Vered koliki je pritak igrati u Zvezdi.

"Iz njihovog ugla, plasman u Ligu Evrope bi bio neuspeh. Ne mogu da priušte sezonu bez Lige šampiona. Finansijski, njihov budžet je 90.000.000 evra godišnje, pa bi eliminacija od skromnog tima kao što je Hapoel Ber Ševa izazvao opšti haos", smatra izraelski fudbaler koji trenutno nastupa za Makabi Petah Tikvu.