Idan Vered: U Zvezdi je trenutno opšti haos; Katai će verovatno početi revanš sa Hapoelom
Vreme čitanja: 2min | pon. 10.08.26. | 14:50
Bivši fudbaler crveno-belih pričao za Izraelce pred revanš trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona
Samo jednu polusezonu proveo je Idan Vered u Crvenoj zvezdi, nije ostavio zapažen učinak, ali kao neko ko je nosio crveno-beli dres, pozvan je da priča o predstojećem revanšu srpskog i izraelskog prvaka u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.
Hapeol Ber Ševa je iznenadila na neutralnom terenu u Mađarskoj, pa će sutra na travu stadiona Rajko Mitić gosti istrčati sa golom prednosti. Vered veruje da mogu da se odbrane i odu na boljeg iz duela Orhusa i Sabaha. Svoja očekivanja bazira na dobrom radu Hapoelovog trenera Rana Kožuha.
"Sviđa mi se što nikada ne menja stil igre bez obzira na okolnosti. Nije bitno koji tim trenira ili protiv koga igra. Godinama nije bilo trenera koji izvlači pun potencijal iz svojih igrača i zaista unapređuje tim kao što to radi Ran Kožuh. Zaista se nadam da će Hapoel izdržati prvo poluvreme sa pozitivnim rezultatom, a onda će im biti lakše", priželjkuje Vered u razgovoru za izraelski portal Sports Vala.
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Izraelac je izneo i svoje viđenje situacije u Crvenoj zvezdi.
"Crvena zvezda je u opštem haosu posle iznenađujućeg poraza od Hapoela. U Srbiji od izrealskih klubova znaju za Makabi Haifu i Makabi Tel Aviv. Nisu bili spremni za tempo i intenzitet Hapoelove igre. Znali su da im je Kangva najbolji igrač i da je otišao, pa su se srpski mediji samo pitali koliko će golova Crvena zvezda postići".
Utorak, 20.00: (1.33) Crvena zvezda (5.60) Hapoel Ber Ševa (8.50)
Očekuje Vered potpuno drugačiju utakmicu na Marakani.
"Igrati na tom stadionu je nešto posebno, ali ekipa će biti pod pritiskom od starta. Postoji nejasnoća oko Kataija, koji je prva zvezda tima poslednjih pet godina, ali nije počeo prvu utakmicu sa Hapoelom. U prošlom kolu srpskog prvenstva je bio starter, tako da će verovatno početki i u utuorak".
Dobro zna Idan Vered koliki je pritak igrati u Zvezdi.
"Iz njihovog ugla, plasman u Ligu Evrope bi bio neuspeh. Ne mogu da priušte sezonu bez Lige šampiona. Finansijski, njihov budžet je 90.000.000 evra godišnje, pa bi eliminacija od skromnog tima kao što je Hapoel Ber Ševa izazvao opšti haos", smatra izraelski fudbaler koji trenutno nastupa za Makabi Petah Tikvu.