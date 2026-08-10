Zoran Janković preuzeo prvoligaša iz Omana

Janković se trenerskim poslom bavi od 2011. godine, a u Srbiji je vodio Inđiju, Banat iz Zrenjanina, RFK Novi Sad i novosadski Proleter. Posle toga je otišao put Azije, trenirao je mladu reprezentaciju Tajlanda i nekoliko kineskih klubova. Poslednji angažman imao je u Čangčunu, da sada prešao u Oman.

23.55: (3,20) Banfild (3,10) Belgrano (2,40)

Inače, Janković je tokom igračke karijere nastupao za Železnik i Vojvodinu, ali najveći trag je ostavio u Bugarskoj. Čak je dobio i pasoš te zemlje, pa je odigrao 30 utakmica za reprezentaciju Bugarske i postigao dva gola.

Međutim, zasad nije dobio priliku da radi u nekoj bugarskoj ekipi kao trener...

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