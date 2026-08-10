Zoran Janković preuzeo prvoligaša iz Omana
Vreme čitanja: 1min | pon. 10.08.26. | 14:50
Nekadašnji strateg Inđije, Banata, RFK Novog Sada i novosadskog Proletera vodiće naredne sezone Al Samail
Nastavlja 52-godišnjak iz Inđije Zoran Janković da gradi trenersku na egzotičnim destinacijama. Rešio je da se oproba i u Omanu, pošto je postao novi šef stručnog štaba tamošnjeg prvoligaša Al Samaila.
On je zvanično promovisan ovog ponedeljka, a kako je saopšteno potpisao je ugovor tokom trajanja sezone 2026/2027. Pred njega nisu stavljeni previsoki zahtevi, samo da mu ekipa bude u gornjoj polovini tabele.
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Janković se trenerskim poslom bavi od 2011. godine, a u Srbiji je vodio Inđiju, Banat iz Zrenjanina, RFK Novi Sad i novosadski Proleter. Posle toga je otišao put Azije, trenirao je mladu reprezentaciju Tajlanda i nekoliko kineskih klubova. Poslednji angažman imao je u Čangčunu, da sada prešao u Oman.
23.55: (3,20) Banfild (3,10) Belgrano (2,40)
Inače, Janković je tokom igračke karijere nastupao za Železnik i Vojvodinu, ali najveći trag je ostavio u Bugarskoj. Čak je dobio i pasoš te zemlje, pa je odigrao 30 utakmica za reprezentaciju Bugarske i postigao dva gola.
Međutim, zasad nije dobio priliku da radi u nekoj bugarskoj ekipi kao trener...
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