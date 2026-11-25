Bombonjera ne prašta umor: Boka posle kontinentalne krune traži nastavak sna
Vreme čitanja: 5min | sre. 25.11.26. | 22:00
Independiente Rivadavija vreba istorijsku noć na kultnom stadionu u Buenos Ajresu (01.00) u osmini finala plej-ofa argentinske Klausure
Posle osvajanja Kopa Sudamerikane Boka Juniors noćas (01.00) ponovo izlazi pred svoje navijače. Rival u osmini finala plej-ofa argentinske Klausure je Independiente Rivadavija. Bombonjera će biti poprište susreta koji na papiru favorizuje domaćina, ali u argentinskom fudbalu papir često služi samo kao dodatak koreografiji na stadionima ili eventualno materijal za pisanje priča koje niko nije mogao da predvidi.
Boka u nokaut fazu ulazi sa statusom velikana, sa publikom, pritiskom i ogromnim očekivanjima. Sa druge Independiente, nije došlo u Buenos Ajres da bude samo deo kulise. Klub iz Mendoze već je tokom ove godine pokazao da može da se nosi sa najvećima, a njegov put kroz elitni rang argentinskog fudbala poslednjih godina predstavlja jednu od zanimljivijih priča o usponu, strpljenju i povratku na veliku scenu.
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Postoje utakmice koje dolaze u pogrešnom trenutku, čak i kada ih čekaš sa najlepšim mogućim razlogom. Boka Juniors je konačno ponovo dotakla kontinentalno zlato, prekinula 18 godina čekanja na međunarodni trofej, zagrlila Sudamerikanu i još nije ni stigla da sasvim odloži šampionsko slavlje, a već mora da se vrati na teren. Bombonjera večeras neće biti mesto za reprizu karnevala, već za novu eliminacionu bitku. Lepra Mendosina dolazi sa namerom da pokvari raspoloženje, iskoristi umor domaćina i pokuša da napravi nešto što je u ovom trenutku mnogo veće od prolaska u četvrtfinale, a to je potvrda kako Mendoza više nije samo provincijska fusnota argentinskog fudbala.
01.00: (1,60) Boka Juniors (3,80) Independijente Rivadavija (5,90)
Boka je u petak uveče, u Barankilji, pobedom od 2:0 nad Atletiko Mineirom osvojila Kopa Sudamerikanu, a trijumf je dobio dodatnu težinu jer je označio povratak na međunarodni tron posle gotovo dve decenije. Međutim, raspored ne poznaje romantiku. Povratak u Argentinu, slavlje koje je potrajalo, fizičko pražnjenje posle finala i putovanja, sve to stalo je između kontinentalne krune i utakmice protiv Independientea. Rodolfo Aruabarena želi da nastavi sezonu u kojoj Boka još može da osvoji nekoliko trofeja, ali moraće da bira između najjačeg sastava i pametnog upravljanja energijom. Nije reč o tome da li će odmarati pola ekipe, plan je da izvede većinu prvotimaca, ali će konačna odluka najverovatnije biće doneta pred sam početak susreta.
Najveće pitanje je Leandro Paredes. Kapiten je u finalu Sudamerikane zamenjen zbog problema izazvanih toplotom i dehidracijom, a potom mu je pozlilo i tokom razgovora sa novinarima. Medicinski pregledi nisu doneli alarmantne rezultate, vratio se treninzima, ali njegovo opterećenje ostaje pod lupom. Njegov nastup od početka se očekuje, mada postoji mogućnost da ga trener poštedi ili da mu minutaža bude ograničena.
Slična dilema postoji i oko Santijaga Ascakibara, koji je bio jedan od junaka finala, Miltona Delgada, kao i Lautara Blanka, igrača koji su u poslednje vreme imali ozbiljan fizički napor. Boka, ipak, ne želi da rizikuje da joj se šampionska euforija pretvori u prazninu već na prvoj stepenici domaćeg plej-ofa.
Projektovana formacija domaćina mogla bi da bude 4-3-3, sa Alvarom Monterom na golu, Leandrom Lozanom, Lautarom Di Lolom, Fakuom Ererom i Blanka ili Malkomom Braidom u poslednjoj liniji. U sredini bi Delgado, Paredes ili Tomas Belmonte, uz Askibara, trebalo da donesu ravnotežu između kontrole i agresivnosti. Najviše nedoumica je u napadu gde Tomas Aranda, Alan Velasko ili Leonel Flores mogu da dobiju prostor, dok se Migel Merentijel i Sebastijan Vilja nameću kao ozbiljne opcije. Postoji i mogućnost da Ener Valensija dobije prednost u špicu, što bi promenilo Bokinu napadačku dinamiku i donelo više fizičke snage u završnici.
U suprotnom uglu stoji Independijente Rivadavija, klub koji je na putu do najvišeg nivoa prošao dovoljno teških godina da zna koliko je ovakva noć dragocena. La Lepra je regularni deo Klausure završila na sedmom mestu Zone B sa 23 boda, kroz šest pobeda, pet remija i pet poraza. Nije bila konstantna kao u prvom delu godine, kada je dugo bila jedna od najprijatnijih priča argentinskog fudbala, ali se plasirala u nokaut fazu i sada ima priliku da sezonu produži tamo gde se greške više ne popravljaju sledeće nedelje.
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Alfredo Berti neće moći da računa na Hozea Florentina, koji je suspendovan zbog crvenog kartona u poslednjem kolu. Njegovo mesto trebalo bi da zauzme Gonzalo Rios, dok su neizvesnosti u odbrani i veznom redu vezane za Aleha Osela i Šejka Studera, odnosno Leonarda Kostu i Tomasa Botarija.
Najverovatnija formacija je 4-4-2, sa Emanuelom Gomezom Rigom na golu, Ezekijelom Bonifakiom, Osela ili Studerom, Ivanom Viljalbom i Huanom Elordijem u zadnjoj liniji. Rios, Leonel Buča, Kosta ili Botari trebalo bi da zatvore prostor između linija, dok bi Luis Sekira, Matijas Fernandes i Aleks Arse bili zaduženi za izlazak iz pritiska i napadanje prostora.
Najveća opasnost za Boku možda se, ipak, zove Sebastijan Vilja. Kolumbijac je nekada nosio plavo-žuti dres, poznaje Bombonjeru i temperament njenog navijačkog sveta, a u Independijente Rivadaviji ponovo je pronašao fudbalski kontinuitet. Ako domaćin izgubi loptu u pogrešnoj zoni, Vilja bi mogao da dobije prostor koji mu je dovoljan da promeni tok večeri. Uz njega, Arse i Fernandes predstavljaju tri različita načina da gost napadne, direktno, kroz završnicu ili kombinacijom.
Istorija međusobnih susreta ipak je na strani Boke. Zvanično su se sastajali pet puta: dva remija, jedna pobeda Independijentea i dve pobede Đenovljana, uz gol-razliku 7:3. Prvi duel odigrali su još davne 1968. godine, kada je u Mendozi bilo 1:1, dok je Independijente pet godina kasnije, 1973, slavio 1:0, što je ostalo njegov jedini zvanični trijumf nad Bokom do danas. Posle više od pola veka čekanja, ponovo su se sreli 2024, kada je bilo 1:1, a zatim je Boka dobila dva poslednja susreta sa 2:0 u februaru 2025. i 3:0 u avgustu iste godine. Ipak, statistika je samo istorija koja čeka da je neko prekine.
Nokaut faza je posebno nemilosrdna jer se ne igra na zbir utisaka, već na jednu utakmicu. Boka je završila Klausuru sa 33 boda, druga u Zoni A, i ima domaći teren kao prednost. Independijente je sedmi u Zoni B, sa deset bodova manje, ali to ne znači da će razlika sa prvenstvene tabele biti vidljiva na sceni. Gostu je dovoljno da preživi početni nalet, sačuva kompaktnost i sačeka trenutak. Boki, s druge strane, ne treba da dozvoli da utakmica postane nervozna, da Bombonjera počne da traži gol brže nego što igrači mogu da ga pronađu.
PIŠE: Đorđe RADONJIĆ
ARGENTINA 1, PLEJ-OF KLAUSURE – OSMINA FINALA (JEDAN MEČ)
Četvrtak
01.00: (1,60) Boka Juniors (3,80) Independijente Rivadavija (5,90)
***kvote su podložne promenama