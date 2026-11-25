Postoje utakmice koje dolaze u pogrešnom trenutku, čak i kada ih čekaš sa najlepšim mogućim razlogom. Boka Juniors je konačno ponovo dotakla kontinentalno zlato, prekinula 18 godina čekanja na međunarodni trofej, zagrlila Sudamerikanu i još nije ni stigla da sasvim odloži šampionsko slavlje, a već mora da se vrati na teren. Bombonjera večeras neće biti mesto za reprizu karnevala, već za novu eliminacionu bitku. Lepra Mendosina dolazi sa namerom da pokvari raspoloženje, iskoristi umor domaćina i pokuša da napravi nešto što je u ovom trenutku mnogo veće od prolaska u četvrtfinale, a to je potvrda kako Mendoza više nije samo provincijska fusnota argentinskog fudbala.

01.00: (1,60) Boka Juniors (3,80) Independijente Rivadavija (5,90)

Boka je u petak uveče, u Barankilji, pobedom od 2:0 nad Atletiko Mineirom osvojila Kopa Sudamerikanu, a trijumf je dobio dodatnu težinu jer je označio povratak na međunarodni tron posle gotovo dve decenije. Međutim, raspored ne poznaje romantiku. Povratak u Argentinu, slavlje koje je potrajalo, fizičko pražnjenje posle finala i putovanja, sve to stalo je između kontinentalne krune i utakmice protiv Independientea. Rodolfo Aruabarena želi da nastavi sezonu u kojoj Boka još može da osvoji nekoliko trofeja, ali moraće da bira između najjačeg sastava i pametnog upravljanja energijom. Nije reč o tome da li će odmarati pola ekipe, plan je da izvede većinu prvotimaca, ali će konačna odluka najverovatnije biće doneta pred sam početak susreta.

Najveće pitanje je Leandro Paredes. Kapiten je u finalu Sudamerikane zamenjen zbog problema izazvanih toplotom i dehidracijom, a potom mu je pozlilo i tokom razgovora sa novinarima. Medicinski pregledi nisu doneli alarmantne rezultate, vratio se treninzima, ali njegovo opterećenje ostaje pod lupom. Njegov nastup od početka se očekuje, mada postoji mogućnost da ga trener poštedi ili da mu minutaža bude ograničena.

Slična dilema postoji i oko Santijaga Ascakibara, koji je bio jedan od junaka finala, Miltona Delgada, kao i Lautara Blanka, igrača koji su u poslednje vreme imali ozbiljan fizički napor. Boka, ipak, ne želi da rizikuje da joj se šampionska euforija pretvori u prazninu već na prvoj stepenici domaćeg plej-ofa.

Projektovana formacija domaćina mogla bi da bude 4-3-3, sa Alvarom Monterom na golu, Leandrom Lozanom, Lautarom Di Lolom, Fakuom Ererom i Blanka ili Malkomom Braidom u poslednjoj liniji. U sredini bi Delgado, Paredes ili Tomas Belmonte, uz Askibara, trebalo da donesu ravnotežu između kontrole i agresivnosti. Najviše nedoumica je u napadu gde Tomas Aranda, Alan Velasko ili Leonel Flores mogu da dobiju prostor, dok se Migel Merentijel i Sebastijan Vilja nameću kao ozbiljne opcije. Postoji i mogućnost da Ener Valensija dobije prednost u špicu, što bi promenilo Bokinu napadačku dinamiku i donelo više fizičke snage u završnici.