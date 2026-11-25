Zaista, više niko ne očekuje od tim iz Vitorije bilo šta jer su zaista malo toga pokazali u većem delu sezone, ali je i Baskonija morala nekog da pobedi. Efes, nestabilan već sezonama unazad, došao je kao poručen osnaženom Perasovićevom timu i upravo je meč protiv dvostrukog prvaka Evrope pokazao zbog čega je hrvatski stručnjak vapio za pojačanjima.

Baskonija je posle povrede Keneta Farida ostala bez petica, a onda je stigao Kenan Kamenjaš koji je protekle dve utakmice završio sa dabl-dabl učinkom, a zatim i Zakari Peren koji je odigrao evroligaški debi iz snova. Francuz je bio jedan od najzaslužnijih za trijumfa domaćina sa učinkom od 11 poena i 12 skokova od kojih su neki bili veoma bitni. Francuski centar je blistao u trećem kvartalu u kojem je španski predstavnik preokrenuo rezultat i zaista je ovo nagoveštaj da je baskijski klub našao pravo pojačanje.

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Oslanja se Perasović sve više i na Stefana Joksimovića koji je večeras opet blistao i odigrao žargonskim rečnikom "ol-araund" partiju. Mladi Slovenac je večeras poentira, pogotovo u poslednjoj četvrtini u kojoj je čuvao plus na strani Baskonije, asistirao i skakao, pa su tako brojke od 12 poena, šest skokova i isto toliko asistencija samo potvrda kvaliteta.

Ipak, potrebno je ovoj Baskoniji još da sazreva. Domaćin je imao pred ulazak u poslednji kvartal 15 poena prednosti, a onda je stala. Efes je ušao u seriju 9:0 i tako vratio rezultatsku neizvesnost. Domaćin je uspeo da se konsoliduje čuva sve vreme plus zahvaljujući pomenutim igračima, ali daleko od toga da je meč bio rešen. Zapravo, Perasovićev tim je upao u sve veću paniku i dozvolio da mu gosti u poslednjem minutu posle koša Darija Šarića priđu na plus dva. Delovalo je kao da bi Baskonija na potpuno neverovatan način mogla ovo da ispusti, ali je sigurna ruka Stefana Joksimovića sa penala donela plus četiri na 11 sekundi do kraja i tada je bilo jasno da će tim iz Vitorije konačno nekog da pobedi.

EVROLIGA, 14. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u znaku MOZZART RELAX ***

Utorak:

Bešiktaš - Pariz 88:76

/Roden 21 - Voker 24/

Crvena zvezda - Virtus Bolonja 84:108

/Moneke 20 - Edvards 15/

Bajern Minhen - Makabi Tel Aviv 79:87

/Bečamp, Vašington 13 - Sorkin 17/

Valensija - Panatinaikos 83:86

/Šorts 15 - Grent 14/

Asvel - Olimpija Milano 91:95

/Vašington 19 - Rajt 29/

Barselona - Fenerbahče 77:83

/Umude 18 - Šilds 26/

Sreda:

Dubai - Partizan Mozzart Bet 71:84

/Bejkon 13 - Džons 21/

Olimpijakos - Hapoel 104:79

/Džozef 28 - Micić 16/

Baskonija - Anadolu Efes 86:81

/Duarte 14 - Lojd 16/

Real Madrid - Žalgiris