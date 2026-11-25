Određen roster Srbije za meč sa Litvanijom: Nema Medarevića
Vreme čitanja: 1min | sre. 25.11.26. | 23:09
Gostovanje na Baltiku na programu je sutra od 17.30
Reprezentacija Srbije sutra od 17.30 igra meč novembarskog kvalifikacionog prozora za Mundobasket, a rival u Klaipedi je domaćin Litvanija.
Jasno je da bi pobeda u ogromnoj meri približila Orlove svetskom prvenstvu koje se naredne godine održava u Kataru, a sada je izašao i kompletan roster našeg nacionalnog tima za meč na obali baltičkog mora.
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Među 12 igrača se nije našao Vojin Medarević. Član Crvene zvezde jeste pozvan za ovu reprezentativnu akciju, ali se sutra neće naći među akterima na parketu. Ekipu će predvoditi Aleksa Avramović, kao definitivno prva zvezda Srbije u Litvaniji, a tu su još Dušan Miletić, Stefan Momirov, Balša Koprivica, Petar Kovačević, Alen Smailagić, Lazar Stefanović, Nikola Đurišić, Jovan Novak, Andrej Lučić, Filip Barna i prekaljeni Luka Mitrović.
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Srbiju posle meča u Litvaniji u nedelju očekuje utakmica protiv Italije u Beogradskoj areni, a meč je na programu od 19 časova.