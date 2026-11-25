Među 12 igrača se nije našao Vojin Medarević. Član Crvene zvezde jeste pozvan za ovu reprezentativnu akciju, ali se sutra neće naći među akterima na parketu. Ekipu će predvoditi Aleksa Avramović, kao definitivno prva zvezda Srbije u Litvaniji, a tu su još Dušan Miletić, Stefan Momirov, Balša Koprivica, Petar Kovačević, Alen Smailagić, Lazar Stefanović, Nikola Đurišić, Jovan Novak, Andrej Lučić, Filip Barna i prekaljeni Luka Mitrović.

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Srbiju posle meča u Litvaniji u nedelju očekuje utakmica protiv Italije u Beogradskoj areni, a meč je na programu od 19 časova.