Olimpijakos gazio, Itudis urlao na igrače da oni budu treneri
Vreme čitanja: 5min | sre. 25.11.26. | 22:07
Grci slavili ubedljivo protiv Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 104:79
Okršaj Olimpijakosa i Hapoela iz Tel Aviva je u teoriji mogao da bude najzanimljiviji meč kola. Pregršt kvalitetnih igrača na obe strane, dva sjajna trenera, ali na kraju je postojao samo jedan tim — Olimpijakos. Grci su deklasirali na svom terenu goste iz Izraela rezultatom 104:79.
Apsolutno centralna scena na meču bila je burna reakcija trenera gostiju, Dimitrisa Itudisa, koji je toliko bio ljut na svoje igrače i njihovu igru da je tokom jednog tajm-auta na utakmici odlučio da sedne na stolicu na kojoj sedi neko od igrača i viknuo ostalima: „Idite vi budite treneri.”
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Ni ovaj očajnički potez nije imao efekta jer se Hapoel u potpunosti raspao u poslednjoj deonici kada je postigao samo 13 poena, dok je Olimpijakos ubacio 32 i time ubedljivo rešio ovaj meč u svoju korist. Pre toga nije izgledalo da će biti takva razlika, iako je atinski velikan svaku četvrtinu rešio u svoju korist, ali je bilo velike borbe, da bi na kraju crveno-beli deklasirali rivala.
Tri igrača su se u potpunosti istakla u pobedničkom sastavu, a prednjačio je Kori Džosef, koji je odigrao meč karijere u Evroligi jer je ubacio 27 poena — čime je daleko nadmašio svoje dosadašnje evroligaške rekorde karijere od 14 poena, indeksa korisnosti 20 i 30 minuta provedenih na parketu. Dominantan je standardno bio Evan Furnije sa 23 poena, kao i Saša Vezenkov sa 21. Nikola Milutinov je na parketu proveo samo osam minuta i upisao dva poena i dva skoka.
Posebnu težinu ovom trijumfu daje činjenica da je Olimpijakos igrao bez trojice važnih igrača u spoljnoj liniji — Kodija Milera-Mekintajera, Tajlera Dorsija i Žana Montera.
Ovim trijumfom Olimpijakos je ostao usamljen na vrhu tabele Evrolige sa skorom 11–3 posle 14 odigranih kola. Sa druge strane, Hapoel je pretrpeo sedmi poraz u sezoni, pao na učinak 7–7 i trenutno se nalazi van top 10 u poretku.
U poraženom sastavu Vasilije Micić je imao 16 poena, dva skoka i tri asistencije. Jedini efikasniji od srpskog plejmejkera bio je Iš Veinrajt sa 17 poena, a upravo je on bio jedna od glavnih meta besnog trenera Itudisa.
EVROLIGA, 14. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u znaku MOZZART RELAX ***
Utorak:
Bešiktaš - Pariz 88:76
/Roden 21 - Voker 24/
Crvena zvezda - Virtus Bolonja 84:108
/Moneke 20 - Edvards 15/
Bajern Minhen - Makabi Tel Aviv 79:87
/Bečamp, Vašington 13 - Sorkin 17/
Valensija - Panatinaikos 83:86
/Šorts 15 - Grent 14/
Asvel - Olimpija Milano 91:95
/Vašington 19 - Rajt 29/
Barselona - Fenerbahče 77:83
/Umude 18 - Šilds 26/
Sreda:
Dubai - Partizan Mozzart Bet 71:84
/Bejkon 13 - Džons 21/
Olimpijakos - Hapoel 104:79
/Džozef 28 - Micić 16/
Baskonija - Anadolu Efes
Real Madrid - Žalgiris