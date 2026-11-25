Ni ovaj očajnički potez nije imao efekta jer se Hapoel u potpunosti raspao u poslednjoj deonici kada je postigao samo 13 poena, dok je Olimpijakos ubacio 32 i time ubedljivo rešio ovaj meč u svoju korist. Pre toga nije izgledalo da će biti takva razlika, iako je atinski velikan svaku četvrtinu rešio u svoju korist, ali je bilo velike borbe, da bi na kraju crveno-beli deklasirali rivala.

Tri igrača su se u potpunosti istakla u pobedničkom sastavu, a prednjačio je Kori Džosef, koji je odigrao meč karijere u Evroligi jer je ubacio 27 poena — čime je daleko nadmašio svoje dosadašnje evroligaške rekorde karijere od 14 poena, indeksa korisnosti 20 i 30 minuta provedenih na parketu. Dominantan je standardno bio Evan Furnije sa 23 poena, kao i Saša Vezenkov sa 21. Nikola Milutinov je na parketu proveo samo osam minuta i upisao dva poena i dva skoka.

Posebnu težinu ovom trijumfu daje činjenica da je Olimpijakos igrao bez trojice važnih igrača u spoljnoj liniji — Kodija Milera-Mekintajera, Tajlera Dorsija i Žana Montera.

Ovim trijumfom Olimpijakos je ostao usamljen na vrhu tabele Evrolige sa skorom 11–3 posle 14 odigranih kola. Sa druge strane, Hapoel je pretrpeo sedmi poraz u sezoni, pao na učinak 7–7 i trenutno se nalazi van top 10 u poretku.

U poraženom sastavu Vasilije Micić je imao 16 poena, dva skoka i tri asistencije. Jedini efikasniji od srpskog plejmejkera bio je Iš Veinrajt sa 17 poena, a upravo je on bio jedna od glavnih meta besnog trenera Itudisa.

EVROLIGA, 14. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u znaku MOZZART RELAX ***

Utorak:

Bešiktaš - Pariz 88:76

/Roden 21 - Voker 24/

Crvena zvezda - Virtus Bolonja 84:108

/Moneke 20 - Edvards 15/

Bajern Minhen - Makabi Tel Aviv 79:87

/Bečamp, Vašington 13 - Sorkin 17/

Valensija - Panatinaikos 83:86

/Šorts 15 - Grent 14/

Asvel - Olimpija Milano 91:95

/Vašington 19 - Rajt 29/

Barselona - Fenerbahče 77:83

/Umude 18 - Šilds 26/

Sreda:

Dubai - Partizan Mozzart Bet 71:84

/Bejkon 13 - Džons 21/

Olimpijakos - Hapoel 104:79

/Džozef 28 - Micić 16/

Baskonija - Anadolu Efes

Real Madrid - Žalgiris