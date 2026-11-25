Bilo je ovo veče penala i golmanske „stend ap“ komedije na Žoze Alvalade stadionu, a na kraju balade Sporting i Mančester junajted su podelili po bod i bacili onaj treći u trnje – 2:2. Na kraju obe strane mogu da budu jednako zadovoljne i nezadovoljne: domaćin je za pet minuta ispustio vođstvo i pre toga promašio jedan od dva penala, a gost je imao sigurnu prednost u rukama, koju je ispustio brljotinom čuvara mreže Senea Lamensa.

Ako neko slučajno pusti skraćeni snimak utakmice u Lisabonu, pomisliće da je greškom „kliknuo“ na neke smešne klipove sa fudbalskih terena. Jer, prateća podloga za scene sa meča Sporting – Mančester junajted i golmanskih reakcija bi bila ona čuvena muzika iz cirkusa, za potpunu sliku.

Golman Junajteda je najpre bio junak svog tima, jer je na 0:0 odbranio penal Luisu Suarezu, a onda je nepunih dva minuta kasnije skrivio jedanaesterac, koji špic Sportinga nije ponovo promašio. Pred kraj Lamens je ispustio loptu iz ruku pravo Suarezu na noge, a on na takve poklone ne kaže „ne“. I tako se došlo do 2:2.

Ipak, nije to sve. Zbio se i detalj iz uvoda drugog poluvremena kakav ne viđamo više ni u Srbiji otkako smo se rešili naših oranica i krtičnjaka. Bruno Fernandeš je šutirao, lopta je usred šesnaesterca udarila u džombu i podigla se toliko da je završila golmanu Sportinga iznad glave u mreži! Tako je Junajted poveo 2:1. Ali, ispalo je po onoj, kako došlo, tako otišlo...

Sene Lamens je krivac što Maurisio Poketino nije slavio pobedu na povratničkom meču u Ligi šampiona posle četiri i po godine. Ali, trn u oku navijačima Sportinga biće od večeras nekadašnji ljubimac Bruno Fernandeš, koji je pokazao da je čovek sa srcem od kamen. Portugalac nije imao milosti prema svom bivšem klubu iz kojeg je krenuo u svet, postigao je oba Mančesterova gola. Možda bi bilo drugačija da nije imao raspravu na poluvremenu, na putu ka tunelu, sa Luisom Suarezom. Kao da ga je to malo isprovociralo...

U centru pažnje bio je i Simon Marčinjak. Sudija iz Poljske je pokazao tri penala za jedno veče u Lisabonu. I svaki igrač na svetu bi poželeo da uživa poverenje trenera kao što ga ima Luis Suarez kod Paula Fonseke. Promašio je penal, a kada je dosuđen drugi dva minuta kasnije, ponovo se uhvatio za loptu i dobio „amin“ od trenera da pokuša ponovo. Fantastični Kolumbijac, apsolutna aždaja u šesnaestercu, dodao je tako još dva gola na svoj impresivni konto.

Prošla su skoro pola veka od poslednjeg susreta Liverpula i Klub Briža i to je tada, 1978. godine, to bilo finale Kupa šampiona! Igralo se na Vembliju, pa se može reći da su Crveni imali malu prednost „domaćeg terena“, iako je London u pitanju i to su iskoristili da slave sa 1:0. Ove večeri Liverpul je slavio usred Belgije i to uz obilatu pomoć golmana Klub Briža Jana Zomera, koji je poklonio loptu engleskom timu ispred svog šesnaesterca, a realizacija Aleksandera Isaka na asistenciju Dominika Soboslaja je bio lakši deo posla. Sve posle toga je bila rutina, klub sa Enfilda je protutnjao do ubedljive pobede – 3:0.

Mađarski fudbaler, koji je nosio kapitensku traku i sa kojim će se srpski reprezentativci u martu sledeće godine sresti u baražu za Ligu nacija, dominirao je terenom u oba pravca. Iako Soboslaju defanziva nije naročita vrlina, večeras je stizao u nekoliko navrata da se vrati pred svoj gol, čak i da izblokira solidne pokušaje Belgijanaca. Najveća briga za Liverpul posle ovog meča je povreda Viktora Munjoza pred kraj prvog poluvremena, zbog koje nije mogao da nastavi utakmicu. Imao je i Klub Briž poneku priliku da zapreti, ali je Liverpul bio dosta bolji tim. Probao je Zamer da se iskupi dobrim odbranama, skinuo je i jedan zicer Soboslaju, međutim, šteta je već bila načinjena. Na kraju, za tri minuta, od 79. do 82. crveni su još dva puta pogađali mrežu Belgijanaca, Virc pa ponovo Isak i posao je bio završen.