Uspela je Roma da izjednači, ali da bi postala prvi tim koji nije pao pred aktuelnim prvakom Evrope, u pomoć je morao da dođe Mile Svilar, koji je imao nekoliko odličnih intervencija, a zaustavio je i udarac Usmana Dembelea u drugom minutu nadoknade.

Večerašnji bod bi u ukupnom zbiru mogao mnogo više da donese Romi, nakon što je ostala praznih šaka u mečevima sa Real Madrida i Mančester Junajteda. Gasperinijev je pao na 25 mesto, ali do kraja ima mečeve sa Sportingom i Lilom kod kuće, odnosno AEK-om u Atini. Ako tu ne bude uspela da se izbori za plasman u nokaut fazu takmičenja, onda joj tamo nije ni mesto.

Utakmica u Gradu svelosti je imala buran tok, posebno zbog činjenice da su gosti poveli već u petom minutu preko Ermosa, posle sjajnog prodora i duplog pasa sa Suleom. Međutim, gosti su ubrzo platili ceh novom lošom reakcijom posle prekida, što postaje rak-rana ovog tima. Zabarnji je u 31. minutu glavom sa prve stative krunisao odličan centaršut Majulua i vratio meč rezultatski na početak.

U nastavku se otvorila borba. Safonov je zaustavio opasan pokušaj Pisilija, dok je sa druge strane Žoao Neveš zamalo bio neprecizan glavom na centaršut Nuna Mendeša. Domaćin je u 62. minutu preokrenuo rezultat preko Usmana Dembelea iz penala, posle neopreznog starta Veslija nad Hakimijem. Roma se vratila preko pomenutog malena u Malena u 78. minutu, a onda je usledila je napeta završnica u kojoj je Svilar bio glavni akter.