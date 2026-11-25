Roma opet vodila pa gubila, ali je Malen prvi zaustavio prvaka Evrope u ovoj sezoni
Vreme čitanja: 12min | sre. 25.11.26. | 23:03
Bez pobednika na Parku prinčeva (2:2), Inter siguran protiv Štutgarta (2:0)
Ako se nešto u kladioničarskom smislu može smatrati sigurnicom, onda je to da će Roma povesti u Ligi šampiona, a podjednaka kvota bi mogla da bude na tip da će istu tu prednost ispustiti, što joj se dogodilo i večeras u Parizu. Ipak, teško ko da je mogao da se kladi na to da će se ekipa Đan Pjera Gasperinija izvući iz takve situacije na Parku prinčeva i izbeći poraz od prvaka Evrope – 2:2 (1:1).
Može se reći da je Pari Sen Žermen počeo da oseća posledice teških povreda Hviče Kvarachelije i Dezirea Duea, jer je Svecima ponestalo energije u napadu u završnici meča. Sa druge strane, Gasperini je dobro podelio karte, u poslednjih pola sata utakmice je dodao gas sa Paulom Dibalom i Donjelom Malenom. Uspeli su gosti da stvore pritisak pred protivničkim golom, koji pa je u 77. minutu Vitinja igrao rukom posle pokušaja Matijasa Soulea. Odgovornost je preuzeo Malen i na delu pokazao zbog čega je najefikasniji golgeter u ligama petice u kalendarskoj godini.
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Uspela je Roma da izjednači, ali da bi postala prvi tim koji nije pao pred aktuelnim prvakom Evrope, u pomoć je morao da dođe Mile Svilar, koji je imao nekoliko odličnih intervencija, a zaustavio je i udarac Usmana Dembelea u drugom minutu nadoknade.
Večerašnji bod bi u ukupnom zbiru mogao mnogo više da donese Romi, nakon što je ostala praznih šaka u mečevima sa Real Madrida i Mančester Junajteda. Gasperinijev je pao na 25 mesto, ali do kraja ima mečeve sa Sportingom i Lilom kod kuće, odnosno AEK-om u Atini. Ako tu ne bude uspela da se izbori za plasman u nokaut fazu takmičenja, onda joj tamo nije ni mesto.
Utakmica u Gradu svelosti je imala buran tok, posebno zbog činjenice da su gosti poveli već u petom minutu preko Ermosa, posle sjajnog prodora i duplog pasa sa Suleom. Međutim, gosti su ubrzo platili ceh novom lošom reakcijom posle prekida, što postaje rak-rana ovog tima. Zabarnji je u 31. minutu glavom sa prve stative krunisao odličan centaršut Majulua i vratio meč rezultatski na početak.
U nastavku se otvorila borba. Safonov je zaustavio opasan pokušaj Pisilija, dok je sa druge strane Žoao Neveš zamalo bio neprecizan glavom na centaršut Nuna Mendeša. Domaćin je u 62. minutu preokrenuo rezultat preko Usmana Dembelea iz penala, posle neopreznog starta Veslija nad Hakimijem. Roma se vratila preko pomenutog malena u Malena u 78. minutu, a onda je usledila je napeta završnica u kojoj je Svilar bio glavni akter.
Inter je nastavio da gazi po planu i bez previše uzbuđenja stigao do treće uzastopne pobede u ligaškoj fazi Lige šampiona. Ekipa Kristijana Kivua je pred svojim navijačima slomila otpor Štutgarta u drugom poluvremenu, mada je pobednika moglo da bude rešeno i nešto ranije - 2:0 (0:0).
Mučili su se domaći u uvodnih desetak minuta protiv rastrčanih Nemaca, ali su potom potpuno preuzeli kontrolu i u samom finišu prvog dela igre pogodili čak dve stative u razmaku od svega šezdesetak sekundi - najpre je Markus Tiram pogodio spoljni deo stative, a odmah zatim i udarac Nikola Barele, uz sjajnu reakciju golmana Zajmena. Ono što im tada nije pošlo za rukom, Nerazuri su naplatili u 57. minutu, kada je posle centaršuta Federika Dimarka i igranja rukom Vagnomana dosuđen penal uz asistenciju iz VAR sobe. Siguran realizator sa bele tačke bio je Petar Sučić.
Štutgart je nakon primljenog gola krenuo na sve ili ništa i preko Demirovića i Narteja opasno zapretio, ali je odbrana domaćih izdržala nalete i dočekala trenutak da stavi tačku na utakmicu. Kivu je u 68. minutu na teren poslao Lautara Martineza, koji se ispostavio kao pravi džoker domaćih. Argentinskom napadaču je bilo potrebno samo šest minuta da kruniše sjajnu akciju Dimarka i Espozita, pa da postavi konačan rezultat utakmice.
LIGA ŠAMPIONA – 5. KOLO
Utorak
Galatasaraj – Aston Vila 1:0 (0:0)
/Gul 78/
Bode Glimt – LASK 1:0 (0:0)
/Bogarde 90+2ag/
Arsenal - Borusija Dortmun 1:1 (1:0)
/Đekereš 10 - Bajer 55/
Komo - AEK 1:0 (0:0)
/Milja 57/
Fajenord - Porto 0:1 (0:1)
/Frohold 3/
Mančester Siti - Napoli 2:2 (0:0)
/Buadi 67, Šerki 86 - Hojlund 55, Lang 76/
RB Lajpcig - Lans 3:1 (2:0)
/Raum 6, Nusa 9, 90+4 - Udol 58/
Real Madrid - PSV 5:1 (0:1)
/Valverde 50, Belingem 60, Embape 64, 84, Vinisijus 87 - Perišić 32p/
Slovan Bratislava - Betis 0:2 (0:1)
/Ernandez 43, 57/
Sreda
Slavija Prag - Viljareal 0:1 (0:0)
/Bjukenon 62/
Sabah - Barselona 1:4 (0:1)
/Mikels 63 - Gordon 31, 51, Adejemi 55, Žezus 60/
Šahtjor - Fenerbahče 0:1 (0:0)
/Murići 56/
Lil - Bajern 2:1 (0:1)
/Ueda 62, Pavlović ag 65 - Upamekano 15/
Klub Briž - Liverpul 0:3 (0:1)
/Isak 13, 82, Virc 79/
Inter - Štutgart 2:0 (0:0)
/Sučić 57p, Martinez 74/
Pari Sen Žermen - Roma 2:2 (1:1)
/Zabarnji 31, Dembele 62p - Ermoso 5, Malen 78p/
Atletiko Madrid - Viking 2:0 (2:0)
/Serlot 19, Alvarez 24/
Sporting - Mančester junajted 2:2 (1:0)
/Suarez 33p, 80 - Fernandeš 48, 50/