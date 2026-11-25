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sre. 25.11.26. | 21:57
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja sa utakmica petog kola elitnog evropskog takmičenja...
LIGA ŠAMPIONA – PETO KOLO
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
Sreda
Pari Sen Žermen - Roma 2:2 (1:1)
/Zabarnji 31, Dembele 62pen - Ermoso 5, Malen 78pen/
(MR) Lil - Bajern 2:1 (0:1)
/Ueda 62, Pavlović 66ag - Upamekano 15/
Sporting - Mančester Junajted 2:2 (1:0)
/Suarez 33pen, 80 - Fernandes 48pen, 50/
Klub Briž - Liverpul 0:3 (0:1)
/Isak 13, 82, Virc 79/
(MR) Inter - Štutgart 2:0 (0:0)
/Sučić 57pen, Martinez 72/
(MR) Atletiko Madrid - Viking 2:0 (2:0)
/Serlot 19, Alvarez 24/
Šahtjor - Fenerbahče 0:1 (0:0)
/Murići 56/
Slavija Prag - Viljareal 0:1 (0:0)
/Bjukenen 62/
(MR) Sabah - Barselona 1:4 (0:1)
/Mikels 63 - Gordon 31, 51, Adejemi 55, Žezus 60/
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