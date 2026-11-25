Košarkaši Real Madrida prekinuli su neprijatan niz posle neuspešne duple nedelje i u okviru 14. kola Evrolige ubedljivo savladali Žalgiris na svom parketu rezultatom 108:93. Domaćin je od uvodnih minuta nametnuo visok ritam koji litvanski predstavnik nije mogao da isprati, već u prvoj četvrtini stekao dvocifrenu zalihu, a sredinom druge deonice, posle 17 minuta košarke, pobegao na ogromnih plus 22.

Španski gigant je do kraja susreta držao sve konce igre u svojim rukama i nije dozvolio gostima da ozbiljnije ugroze trijumf. Raznovrstan napad „Kraljevskog kluba” funkcionisao je besprekorno, pa je domaćin bez većih problema priveo utakmicu kraju. Poseban detalj sa tribina privukao je pažnju — meč iz prvih redova pratio je Žoze Murinjo, trener fudbalske sekcije Real Madrida, koji je dan ranije sa svojim timom slavio protiv PSV-a u Ligi šampiona rezultatom 5:1. Dolasci fudbalera i trenera na košarkaške utakmice u Madridu nisu novost, a portugalski stručnjak samo je nastavio tu klupsku tradiciju i prisustvovao je pravoj trenerskoj klinici svog kolege Pedra Martineza.