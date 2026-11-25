Žoze gledao kako Pedro drži trenersku kliniku
Vreme čitanja: 2min | sre. 25.11.26. | 23:07
Real Madrid lako izašao na kraj sa Žalgirisom u poslednjoj utakmici 14. kola Evrolige
Košarkaši Real Madrida prekinuli su neprijatan niz posle neuspešne duple nedelje i u okviru 14. kola Evrolige ubedljivo savladali Žalgiris na svom parketu rezultatom 108:93. Domaćin je od uvodnih minuta nametnuo visok ritam koji litvanski predstavnik nije mogao da isprati, već u prvoj četvrtini stekao dvocifrenu zalihu, a sredinom druge deonice, posle 17 minuta košarke, pobegao na ogromnih plus 22.
Španski gigant je do kraja susreta držao sve konce igre u svojim rukama i nije dozvolio gostima da ozbiljnije ugroze trijumf. Raznovrstan napad „Kraljevskog kluba” funkcionisao je besprekorno, pa je domaćin bez većih problema priveo utakmicu kraju. Poseban detalj sa tribina privukao je pažnju — meč iz prvih redova pratio je Žoze Murinjo, trener fudbalske sekcije Real Madrida, koji je dan ranije sa svojim timom slavio protiv PSV-a u Ligi šampiona rezultatom 5:1. Dolasci fudbalera i trenera na košarkaške utakmice u Madridu nisu novost, a portugalski stručnjak samo je nastavio tu klupsku tradiciju i prisustvovao je pravoj trenerskoj klinici svog kolege Pedra Martineza.
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Napad Madriđana bio je odlično raspoređen: Andres Felis predvodio je ekipu sa 20 poena i pet skokova, Edi Tavares je dodao 16 poena i sedam uhvaćenih lopti, Teo Maledon je ubacio 15, dok je Timoti Luvavu meč završio sa 14 poena. Kod Žalgirisa su odskočili Marijus Grigonis sa 24 poena i Ažoulas Tubelis sa 21 poenom, dok je Sejben Li zabeležio 12 poena i osam asistencija.
Ovim trijumfom Real Madrid i Žalgiris su stigli do skora 8–6, čime su se izjednačili sa Partizanom, Crvenom zvezdom, Barselonom i Parizom. Čak šest timova sada deli prostor od šeste do 11. pozicije na tabeli Evrolige, pa će u ovoj grupi o rasporedu odlučivati koš-razlika. U 15. kolu Real očekuje veliki „El Klasiko” kod kuće protiv Barselone, dok Žalgiris na svom terenu dočekuje Dubai.
EVROLIGA, 14. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u znaku MOZZART RELAX ***
Utorak:
Bešiktaš - Pariz 88:76
/Roden 21 - Voker 24/
Crvena zvezda - Virtus Bolonja 84:108
/Moneke 20 - Edvards 15/
Bajern Minhen - Makabi Tel Aviv 79:87
/Bečamp, Vašington 13 - Sorkin 17/
Valensija - Panatinaikos 83:86
/Šorts 15 - Grent 14/
Asvel - Olimpija Milano 91:95
/Vašington 19 - Rajt 29/
Barselona - Fenerbahče 77:83
/Umude 18 - Šilds 26/
Sreda:
Dubai - Partizan Mozzart Bet 71:84
/Bejkon 13 - Džons 21/
Olimpijakos - Hapoel 104:79
/Džozef 28 - Micić 16/
Baskonija - Anadolu Efes 86:81
/Duarte 14 - Lojd 16/
Real Madrid - Žalgiris 108:93
/Feliz 20 - Grigonis 24/